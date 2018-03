Blitzkarriere in Neukölln

André Bochow

Berlin Natürlich wird der neue Bürgermeister des aus verschiedenen Gründen berühmten Bezirks Neukölln ein Weilchen als „der bislang unbekannte Martin Hikel“ bezeichnet werden. Lange wird das nicht dauern. Schon deshalb nicht, weil der 31-jährige Sozialdemokrat bei einer Körpergröße von 2,08 Metern kaum zu übersehen ist.

Tatsächlich war der Posten, den er nun einnimmt, für Hikel eigentlich noch nicht vorgesehen. Schließlich war Vorgängerin Franziska Giffey populär und keineswegs amtsmüde. Wer konnte schon ahnen, dass es sie so mir nichts dir nichts in die Bundesregierung verschlagen würde. Aber selbst nach Giffeys Karrieresprung wäre Hikel noch nicht an der Reihe gewesen. Eigentlich. Doch an einem frühen Novembermorgen des vergangenen Jahres wurde Neuköllns Bildungsstadtrat Jan-Christopher Rämer schlafend und betrunken in seinem Auto aufgefunden. Rämer zog die Konsequenzen und trat zurück. Erst durch diese mehr oder weniger zufälligen Wendungen in den Lebenswegen Anderer wurde der Weg für Hikel frei.

Dass man den Mathe-und Politiklehrer aus der John-F.-Kennedy-Gemeinschaftsschule in Zehlendorf bislang nicht kannte, liegt auch an der Strahlkraft Franziska Giffeys, die zwar nur drei Jahre den sogenannten „Problembezirk“ regierte, aber in dieser Zeit regelrecht Berühmtheit erlangte. Was schon deshalb bemerkenswert ist, weil Giffey die Nachfolgerin von Heinz Buschkowsky war. Die Sozialdemokratin aus Frankfurt (Oder) knüpfte aber nahtlos an die Politik Buschkowskys an. Was bleibt also Hikel übrig, als auf diesem Weg fortzuschreiten. Folglich verkündete er, auf dem „pragmatischen und problemorientierten Kurs“ bleiben zu wollen.

Martin Hikel kennt seinen Bezirk Neukölln und die Probleme seiner 300 000 Einwohner gut. Der geborene Berliner wuchs in Rudow auf und ging in Britz zur Schule. In Rudow ist Hikel mittlerweile SPD-Vorsitzender und in der Bezirksverordnetenversammlung, der er seit 2011 angehört, führt er die sozialdemokratische Fraktion seit 2016. Er gilt als Verkehrsexperte, was in Neukölln, wie in den meisten Teilen Berlins, von großem Vorteil sein kann.

Jedenfalls gab der frisch gekürte Bezirksbürgermeister schon vor der Wahl ein klares Bekenntnis zum öffentlichen Nahverkehr ab. „Wir können nicht zusehen, wie unsere Einwohnerzahl kontinuierlich in die Höhe schießt und die Stadt auf ein Verkehrschaos zuläuft“, meinte Hikel. „Speziell für Neukölln spielt die Verlängerung der U7 eine besondere Rolle. Das sind die Eckpfeiler, für die die Neuköllner SPD steht und die ich im Bezirk verstetigen möchte.“

Um Bildung hat sich der verheiratete Lehrer ebenfalls gekümmert. Er will „die besten Schulen in die härtesten Kieze“. Das sei wichtig für die Integration. Die müsse „konsequent das Ziel haben Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“

Wer sich allerdings gegen „unser friedliches Miteinander stellt“ könne nicht mit Unterstützung rechnen. „Klare Grenzen müssen hier gezogen werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei, Ordnungs- und Gewerbeamt unterstützt uns dabei diese Grenzen zu ziehen und sie durchzusetzen“, sagt der neue Bezirksbürgermeister. Klingt nach Buschkowsky und Giffey. Nur an deren Charisma kommt Hikel nicht heran. Noch nicht.