Circus Barlay gibt Gastspiel auf dem Festplatz

Wolfgang Gumprich

„Die Welt ist unser Feld“ lautet ein alter Wahlspruch der reisenden Schausteller und Zirkusunternehmen. Für den Circus Barlay heißt dies 36 Städte in rund 40 Wochen im Jahr. Am Sonntag gibt er ein Gastspiel auf dem Zehdenicker Festplatz.

36 Mal den kompletten Wagenpark entladen, das große Tierzelt aufbauen, mehr als 40 Erdnägel in den Boden hämmern, anschließend die vier Masten des Chapiteaus – so nennen die Zirkusleute das große Zelt – zusammenschrauben und hochziehen, die Plane zusammenstecken und hochziehen, den Gradin – die Tribünen – zusammensetzen, Licht installieren, Sägemehl verteilen, „Allez hopp, Willkommen in der magischen Zirkuswelt.“ Und wenn das Publikum – verzaubert - nach Hause geht, verlangen die Tiere ihr Recht: Einstreuen, Wasser und Futter verteilen. Nach dem Finale wandert alles wieder zurück in die Wagen, ankuppeln, der nächste Platz wartet schon. „Das Publikum soll die Magie spüren, soll sich von uns verzaubern lassen“, beschreibt Johnny Ortmann seine Arbeit. „Ein bisschen verrückt, positiv verrückt sind wir schon“, grinst der Direktor des Circus Barlay, der bis Sonntag auf dem Festplatz an der Philipp-Müller-Straße in Zehdenick gastiert. Er muss sich schonen, im Winterquartier hat ihn ein sibirischer Tiger am Rücken „erwischt“, Ortmann hofft, in 14 Tagen wieder im Käfig arbeiten zu können. Er hat gerade seinen jüngsten Sohn in die Schule nach Zehdenick gebracht, seine Tochter wird in Berlin zur Hotel- und Restaurantfachfrau ausgebildet, sein Ältester arbeitet im Betrieb mit. Neffe Angelo Madel hat das Kommando übernommen, er ist wie fast jeder im Zirkus ein Mädchen für alles. Er ist Zeltmeister, Tierpfleger, Maschinist und arbeitet unter der zwölf Meter hohen Kuppel als Strapatenkünstler an langen Tüchern. Er hat, so erzählt er während er den Aufbaukräften Anweisungen auf Rumänisch zuruft, in Paris an der dortigen Artistenschule sein Handwerk erlernt. Der Circus muss rund 40 Personen ernähren, weiter 22 Pferde, Ponys, afrikanische und ungarische Rinder, Kamele, die Zugmaschinen. Wie schafft der Circus das? „Nur durch Leistung“, sagt der Direktor. „und die spricht sich rum“. Natürlich dürfen die Clowns nicht fehlen. Und während Angelo und seine rumänischen Kräfte die Zeltplane zusammenstecken, ist seine Partnerin Carla in Eberswalde, besucht Geschäfte und Arztpraxen, legt dort schon Flyer für den Circus aus. Eberswalde ist die nächste Station in der Welt, die ihr Feld ist.

Der Circus Barlay spielt am Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr; Sonnabend: 15 Uhr und 18 Uhr, und Sonntag um 14 Uhr.