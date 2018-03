„Verstoß gegen die polnische Verfassung“

Dietrich Schröder

(MOZ) Die Europäische Kommission fordert von Polen eine Änderung der im vergangenen Jahr beschlossen Justizreform, doch die Regierung des Nachbarlands lehnt dies bisher ab. Über das heikle Thema debattierten Juristen beider Länder an der Viadrina.

Schon häufig hat Professor Maciej Małolepszy, der an der Frankfurter Europa-Universität den Lehrstuhl für Polnisches Strafrecht innehat, auf Konferenzen das polnische Justizwesen mit dem anderer europäischer Länder verglichen. Aber noch nie waren diese Veranstaltungen so brisant wie nach der von der national-konservativen Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ durchgeführten Justizreform, wegen der Polen aktuell am Pranger der Europäischen Union steht.

Brüssel stört sich in erster Linie daran, dass ein übermächtiger Justizminister praktisch im Alleingang die Präsidenten sämtlicher Gerichte abberufen und neue ernennen darf und das auch der 25-köpfige Landesjustizrat, dessen Mitglieder bisher in einer Art Selbstverwaltung der Richter gewählt wurden, neuerdings vom Parlament bestimmt wird.

Bei Małolepszys jüngster Konferenz, die sich am vergangenen Freitag mit dem Vergleich der Richterwahl in verschiedenen Ländern beschäftigte, klang das Thema also nur auf den ersten Blick harmlos. Schon in seinen Eingangsworten machte der 45-Jährige deutlich, dass die kürzlich erfolgte Neuwahl von 15 Mitgliedern des Landesjustizrats durch das polnische Parlament „meiner Meinung nach gegen den Sinn von Artikel 187 der polnischen Verfassung verstößt“. Dieser Artikel legt fest, das fünfzehn Mitglieder des Rates „aus der Mitte der Richter des Obersten Gerichts, der ordentlichen Gerichte, der Verwaltungs- und Militärgerichte gewählt“ werden. Neuerdings treffen aber nicht die Richter selbst, sondern das Parlament diese Auswahl.

Die noch unter dem früheren Staatspräsidenten ernannte Erste Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Malgorzata Gersdorf, hat sich mit genau der gleichen Begründung bisher geweigert, den Landesjustizrat in seiner neuen Zusammensetzung einzuberufen.

„Bedenklich ist vor allem, dass in Polen die fachliche Debatte über diese Reform fehlt“, sagte Malolepszy auf der Konferenz in Frankfurt (Oder), an der auch der Präsident des Brandenburger Oberlandesgerichts, Klaus-Christoph Clavee teilnahm. Bei den Fachvorträgen zeigte sich, dass die Verfahren der Richterauswahl und -ernennung in verschiedenen Staaten durchaus unterschiedlich sind. Der frühere Viadrina-Wissenschaftler Heinrich-Amadeus Wolff, der inzwischen in Bayreuth tätig ist, machte deutlich, dass in Deutschland neben der alles überragenden Examensnote der Bewerber die Justizminister durchaus eine entscheidende Rolle bei der Ernennung neuer Richter spielen.

Richterwahlausschüsse, die bei der Berufung mit zu entscheiden haben, gibt es hierzulande nur in neun der 16 Bundesländer, darunter auch in Brandenburg. Allerdings haben in dem Brandenburger Ausschuss acht Abgeordnete des Landesparlaments eine deutliche Mehrheit über die vier dort vertretenen Richter.

„Dennoch haben die politischen Parteien hierzulande keine reale Chance, ihnen genehme Richter auf bestimmte Positionen zu bringen“, meinte Wolff in seinem Vortrag. Allerdings schauten sich gerade bei dieser Bemerkung einige Teilnehmer der Konferenz durchaus vieldeutig in die Augen.

Dass im polnischen Justizwesen zahlreiche Dinge durchaus verbesserungswürdig seien, räumte Slawomir Steinborn von der Universität Danzig ein, der selbst auch Richter in der Ostseestadt ist. Viele Bürger des Nachbarlandes sind etwa der Meinung, dass die Richter eine Kaste seien, die mit den Mächtigen im Lande im Bunde stehe.

„Allerdings läuft gegenwärtig vieles in die falsche Richtung. Anstatt den Einfluss der Gesellschaft auf das Justizwesen zu stärken, wird die Rolle der politischen Exekutive gestärkt“, bemängelte Steinborn. Lech Jamroz von der Uni Bialystok ergänzte: „Eine Reform des Justizwesens kann nicht allein darin bestehen, die bisherigen Kader gegen solche Personen auszuwechseln, die der neuen Regierung genehm sind.“ Freie Posten an den Gerichten würden nicht mehr ausgeschrieben, sondern gleich vom Justizminister besetzt werden, der zugleich auch noch der Generalstaatsanwalt ist.

Malolespzy äußerte die Hoffnung, dass die Ergebnisse der Konferenz in die innerpolnische Debatte einfließen werden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei ihrem Besuch am Montag die Erwartung geäußert, dass Polens Regierung mit der EU-Kommission zu einer Verständigung über die Justizreform kommen wird.