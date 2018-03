219a bringt Kauder und Nahles in Not

Ellen Hasenkamp, Mathias Puddig

Berlin Unions-Fraktionschef Volker Kauder und seine SPD-Kollegin Andrea Nahles teilen derzeit ein Schicksal: Beide stehen wegen des Streits über das Werbe- und Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche unter Druck.

Er, weil er ihr versichert hatte, dass es bei diesem Thema nicht zum Koalitionskrach kommen wird – auch nicht, wenn die SPD sich im Bundestag eine Mehrheit ohne die Union zusammensucht. Sie, weil sie ihm entgegenkam, als sich herausstellte, dass er mit dieser Annahme falsch gelegen hatte.

Der Streit über den Paragrafen war neu entbrannt, nachdem sogenannte Lebensschützer vermehrt Ärzte und Ärztinnen angezeigt hatten, die darüber informierten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wurde wegen unerlaubter Werbung im November zu einer Geldstrafe verurteilt. Die SPD reagierte darauf, indem sie einen Gesetzentwurf ausarbeitete, um das Werbeverbot abzuschaffen, und ihn Anfang März in den Bundestag einbrachte – bis Kauder Nahles darum bat, den Prozess zu unterbrechen.

Nahles betonte zwar am Mittwoch erneut: „Wir sind nicht in der Sache zurückgetreten, aber im Verfahren der Union entgegengekommen.“ Im „Morgenmagazin“ befand sie: „Das ist doch eigentlich ein guter Kompromiss.“ In ihrer Partei nehmen ihr das aber nicht alle ab. So warf Juso-Chef Kevin Kühnert der SPD in der „Rheinischen Post“ vor, eingeknickt zu sein. Dass die SPD das Thema mit einer „dünnen Erklärung“ zurückgestellt habe und nicht wie ursprünglich geplant eine Mehrheit im Bundestag ohne die Union anstrebe, erscheine ihm „tatsächlich wie ein Einknicken“.

Das allerdings werfen konservative Kräfte aus CDU und CSU auch ihrem Fraktionschef vor. Die „Bild“ spekulierte am Mittwoch gar, dass Kauder über die Vereinbarung mit Nahles stürzen könnte. Ein Sprecher der Unionsfraktion widerspricht dem Bericht. „Solche Rückzugsabsichten sind so nie geäußert worden“, sagte er am Mittwoch. Das Werbeverbot sei weder in der Landesgruppe Baden-Württemberg noch in der Fraktionsspitze am Mittwoch Thema gewesen. Selbst Alexander Dobrindt (CSU) versuchte, die Wogen zu glätten und nannte den Streit „ein Restant aus der Zeit der Politikverweigerung der SPD“.

Selbst die verurteilte Ärztin warb für eine Versachlichung der Debatte. „In einzelnen Gesprächen mit Mitgliedern Ihrer Partei wurde mir bestätigt, dass der Paragraf anachronistisch sei, dass sachliche Informationen ärztlicherseits möglich sein müssen“, schrieb sie in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Ganz so schnell wird der Streit dennoch nicht vom Tisch sein. Denn klar ist: Während die SPD auf eine liberalere Regelung drängt, will die CSU ausdrücklich keine Veränderung der bestehenden Gesetze – das schließt das Werbeverbot mit ein. Auch Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union, betonte: „Es wird mit der Union keine Änderung des Paragrafen 219a geben.“