dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Der Frühling lässt in Berlin und Brandenburg weiter auf sich warten.

Am Donnerstag soll es in der Region erneut leichten Schneefall mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte, wird der Schnee am Mittag von Regen und Sprühregen abgelöst. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad. Mit Glätte muss durchaus gerechnet werden.

Auch am Freitag ist laut DWD keine Auflockerung in Sicht. Die Temperaturen liegen bei drei bis sechs Grad.