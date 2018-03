Der Islam ist Teil Deutschlands

Ellen Hasenkamp

Berlin Es war ein Kräftemessen im Bundestag: Angela Merkels erste Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit. Eigentlich hatte die AfD auf ihren großen Auftritt als Oppositionsführerin gehofft. Doch Merkel wählte die Offensive und markierte auch innerhalb der Koalition ihren Führungsanspruch.

Das hatte sich die AfD wohl ein bisschen anders vorgestellt. Der Mittwoch sollte ihr Tag im Parlament werden. Erstmals offiziell als Oppositionsführerin auf die Kanzlerin im Bundestag antworten – große Bühne also für die Neuen. Und dann das.

Um 13.01 Uhr tritt Angela Merkel ans Rednerpult. Sie wirkt entspannt. Ein paar Minuten zuvor war sie zwischen den blauen Stuhlreihen der Regierungsbank angekommen, lud kurz die braune Handtasche auf ihrem Stuhl ab und setzte sich zu ihrem neuen Innenminister, CSU-Chef Horst Seehofer, in eine hintere Reihe. Vielleicht bereitete sie ihn vor auf das, was kommen würde. Vielleicht aber ahnte er es auch so.

Die Kanzlerin beginnt die Regierungserklärung zum Auftakt ihrer vierten Amtszeit durchaus selbstkritisch. Sie erwähnt die 171 Tage, die die Regierungsbildung gedauert habe, räumt die „erheblichen Verluste“ der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD bei der Bundestagswahl ein und spricht davon, „dass sich in unserem Land ganz offenkundig etwas verändert hat“. Nein, „business as usual“ liefert Merkel diesmal nicht.

Im Gegenteil: Zumindest in der ersten Hälfte ihrer einstündigen Rede schlägt die Kanzlerin den großen Erklärungsbogen, den viele immer wieder von ihr eingefordert haben. Und zwar zu dem Thema, das sonst die AfD gerne für sich beansprucht: Flucht, Integration, Umgang mit dem Islam.

Und da sitzt Seehofer, der inzwischen auf seinen Platz in der ersten Regierungsreihe gewechselt ist, plötzlich aufrecht und legt den Finger an die Nase. „Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist“, beginnt Merkel. Und dann holt sie aus: „Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.“ Unter Applaus setzt sie hinzu: „Ich weiß, dass viele ein Problem damit haben.“

Ein Problem haben mit diesem Satz aber nicht nur die Parlamentarier der AfD, sondern auch die christsozialen Teile der eigenen Koalition. Innenminister Seehofer hatte die Amtszeit der Koalition quasi mit dem gegenteiligen Satz eröffnet und via „Bild“-Zeitung verkündet: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“

Das Problem hat damit aber nun auch die Große Koalition: Merkel markiert ihre Position in aller Öffentlichkeit auf größtmöglicher Bühne. Doch dass CSU-Chef Seehofer klein beigeben wird, ist angesichts der bevorstehenden Landtagswahl wenig wahrscheinlich. Die Replik kam umgehend und noch während der Debatte aus dem Mund von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Doch nicht nur über den Islam, auch über die Flüchtlingskrise spricht Merkel in ungewohnt deutlichen Worten: „In beispielloser Weise gefordert“ worden sei Deutschland, „gespalten und polarisiert“, schiebt sie hinterher. Und dann ist sie bei dem Satz, ihrem Satz, den sie selbst „banal“ nennt, der aber „zu einer Art Kristallisationspunkt“ geworden sei: „Wir schaffen das.“ Merkel macht damit zweierlei: Sie räumt ein, dass ihre Formulierung viele überfordert hat – und sie wiederholt sie. Zurückzunehmen hat die Kanzlerin offenbar nichts.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel putzt sich derweil die Nase. Ihr Ko-Fraktionschef Alexander Gauland sitzt neben ihr und blättert in einem Stapel Din-A-4-Blätter. Seinen Auftritt beginnt er mit Winston Churchill und beendet ihn mit Bismarck. Zwischendurch schimpft er auf die Kriminalität und die Milliarden-Kosten durch die Flüchtlinge. Nach neun Minuten geht er an seinen Platz zurück.