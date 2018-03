"Ich schenke Euch den Kreuzweg"

Eva Loth

Garrey (BRAWO) Diakon Martin Allmendinger aus Stuttgart hat sein Versprechen eingelöst. Im vergangenen Jahr weilte er während des Lutherjubiläums in Garrey. Er fand Kontakt zu den Menschen und feierte mit ihnen Gottesdienste. Es entstand eine enge Partnerschaft. Nach Abschluss der Restauration der Garreyer Kirche hängen dort nun 14 Drucke von Originalholzschnitten des Künstlers Walter Habdank. Diese weihte der Diakon gemeinsam mit der Kirchengemeinde und Gästen im Rahmen einer Passionsandacht ein.

Walter Habdanks künstlerisches Werk kann als Weiterentwicklung und Überwindung des expressionistischen Ansatzes verstanden werden. Mit der daraus resultierenden, verbindlichen Ausdrucksfähigkeit nimmt Walter Habdank den Betrachter in die Pflicht. So entstanden Holzschnitte, Gemälde und Aquarelle sowie Glasfenster, Mosaiken, Wandmalereien und Triptychen. Außerdem entwarf Habdank Schriftgestaltungen und visuelle Erscheinungsbilder für kirchliche Einrichtungen. In der "Habdank-Bibel" (Augsburg 1995) hat der Maler den Text der Bibel mit 80 Holzschnitten interpretierend begleitet. Dank vieler Ausstellungen und Publikationen wurde Walter Habdank im In- und Ausland bekannt und hat in zahlreichen "Bildbetrachtungen" zur Auseinandersetzung mit seinen Werken aufgerufen. (Quelle: http://www.habdank-walter.de)

Wie die Bilder nun in die Garreyer Kirche kamen, mutet etwas kurios an. Ursache war eine Abiturfeier nach 50 Jahren, an der auch Wolfgang Lubitzsch teilnahm. Bekannter weise engagiert sich dieser für den Ort und hat nicht unerheblichen Anteil daran, dass die kleine Kirche mit Hilfe zahlreicher Fördermittel restauriert werden konnte. Seit kurzem ertönt auch die kleine Orgel wieder in wohlwollendem Klang. Auf dieser Abiturfeier wurde nun viel über die Lebenswege der einzelnen Anwesenden gesprochen. So erzählte Wolfgang Lubitzsch seinem alten Schulkollegen Michel Hack, dass er sich um die Kirche in seinem Heimatort bemüht ist. Dieser hatte unter anderem Theologie studiert und kannte den Künstler Walter Habdank, für dessen Werke er teilweise den Vertrieb organisierte. "Ich habe etwa 300 Bilder von Holzschnitten, ich schenke Euch den Kreuzweg", meinte Michael Hack spontan. Nun stand für die Garreyer ein weiteres Problem an - wohin mit den 14 Bildern, denn da hatte der Denkmalschutz ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Löcher in die Wand bohren ging absolut nicht und auch andere Ideen mussten verworfen werden. Man hätte gern die freien Flächen an der Empore genutzt, aber auch da gab es anfangs Gegenwind. Schließlich entstand die Idee, die vorhandenen Löcher des Holzwurms zu nutzen. Mit dieser Idee konnten alle Beteiligten leben.

Zur Einweihung gingen die Anwesenden nun virtuell, begleitet von Bibelzitaten und Gesängen, den Weg, den Jesus bis zu seiner Kreuzigung zurück legen musste. Abschließend hatte Pfarrer Daniel Geißler noch einmal die Gelegenheit, Diakon Martin Allmendinger und seiner Kirchengemeinde für die großzügige Spende von Bibeln und anderen Büchern zu danken. Im Gegenzug hatte der Diakon ein bisschen Frühling mitgebracht. Die bunten Primeln werden jedoch noch einige Zeit im Pfarrhaus verbringen müssen, denn auch in der Garreyer Kirche war zu spüren - es ist noch Winter.