Schulzentrum auf einem guten Weg

Judith Melzer-Voigt

(MOZ) Die Zukunft des geplanten Schulzentrums in der Neuruppiner Fontane-Schule sieht gut aus. Laut Maik Buschmann, Leiter des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, gibt es bereits erste Anmeldungen, die die Verwaltung hoffen lassen.

Während der Sitzung des Schulausschusses am Dienstagabend erklärte Buschmann, dass definitiv eine erste Klasse eingeschult werden kann. Auch bei den älteren Schülern ist die Einrichtung beliebt: Während in der Vergangenheit oft darum gebangt wurde, ob genug Schüler zusammenkommen, gebe es derzeit schon mehr als 60 Erstanmeldungen. „Es sieht also alles sehr gut aus“, so der Amtsleiter.

Mit dem Schulzentrum geht Neuruppin einen komplett neuen Weg: Eine Grund- und eine Oberschule entstehen unter einem Dach. Kinder könnten von der ersten bis zur zehnten Klasse eine Einrichtung besuchen, ohne wechseln zu müssen.