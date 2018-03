Garzer starten neues Bürgerbegehren

Markus Kluge

(MOZ) In Garz gibt es ein zweites Bürgerbegehren, das die Abwahl von Thomas Voigt als Ortsvorsteher zum Ziel hat. Am Montag sind Amtsdirektorin Susanne Dorn acht Seiten mit 67­ Unterschriften überreicht worden, von denen 65 gültig sind. Damit ist das nötige Quorum, das bei 31 Stimmen von 123 Einwohnern liegt, erreicht. In der Begründung der Initiatoren heißt es, dass Voigt als Kreistagsmitglied, Vertreter in der Regionalversammlung, Bürgermeister von Temnitztal und Vorsitzender des Amtsausschusses „mit dieser Ämterhäufung (...) völlig überfordert“ sei. Das zeige sich darin, dass er nicht mehr in der Lage sei, seiner Aufgabe als Ortsvorsteher gerecht zu werden. Am 28. März wird die Temnitztaler Gemeindevertretung darüber entscheiden, ob sie das neuerliche Bürgerbegehren zulässt. Am 28. Februar hatte sie den gleichen Antrag abgelehnt – ein Beschluss, der von Amtsdirektorin Dorn beanstandet wurde und von Juristen als nichtig angesehen wird, da die Gemeinde ein Bürgerbegehren nicht verhindern darf.

Heute Abend tagt der Amtsausschuss. Dort geht es um die Zukunft von Voigt als Vorsitzender des Gremiums und um die Stelle der Amtsdirektorin.

