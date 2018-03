Beiräte aus der Satzung gestrichen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landrat hat große Teile der Vorlage zur Änderung der Hauptsatzung zurückgezogen, die auf dem Kreistag am 11. April beschlossen werden sollte. Vorgesehen war unter anderem, den Paragraphen, der die Bildung eines Gleichstellungs-, Integrations- und Seniorenbeirats regelt, komplett aus der Satzung zu streichen. Gleichzeitig sollte eine Richtlinie für den Kreisseniorenbeirat beschlossen werden.

Gegen diese Änderung gibt es Protest aus den Seniorenbeiräten selbst. Sie befürchten Nachteile für ihre Arbeit. Auch die Kreistagsfraktionen zeigten sich verwundert. SPD-Fraktionschefin Monika Kilian verlangte eine Rückstellung des Themas. Die geplante Änderung sei wohl „etwas schnell geschossen“. Für die CDU schloss sich Rolf Hilke an. Richtlinie und Hauptausschussänderung seien im Sozialausschuss, der fachlich zuständig sei, nicht besprochen worden. Das müsse nachgeholt werden. Auch die anderen Fraktionen sehen Beratungsbedarf.

Für die Verwaltung begründete der Beigeordnete Michael Buhrke die geplanten Änderungen. Die seien notwendig, weil man sich im Kreis bislang nicht an die beschlossene Satzung gehalten habe. In der heißt es nämlich, dass die Mitglieder des Seniorenbeirats vom Kreistag gewählt werden. Das sei so faktisch nicht erfolgt. Dieser und andere Fehler seien dem Innenministerium aufgefallen, das die Hauptsatzung wegen der Änderungen an der Verwaltungsspitze, es geht um die Vertretung der Landrats, geprüft hatte. Weil das Land eine schnelle Anpassung fordert, habe man die Neufassung und die Neuregelung der Arbeit des Seniorenbeirats auch jetzt vorgelegt.

Die Seniorenbeiräte der Orte im Kreis, die im Kreisseniorenbeirat vertreten sind, zeigen sich über den Änderungsvorstoß vor allem überrascht, weil die Verankerung ihrer Arbeit in der Kommunalverfassung vorgesehen ist. In Paragraph 19 heißt es: „Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass die Gemeindevertretung zur Vertretung der Interessen anderer Gruppen der Gemeinde Beiräte oder Beauftragte wählt oder benennt.“ Diese Regelung, so steht es ebenfalls in der Verfassung, ist auch für die Landkreis anwendbar.