Mit großen Sorgen ins Stadt-Derby

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Endlich ist es wieder soweit: Bernau gegen Bernau heißt es am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm. Dann stehen sich in der Fußball-Brandenburgliga Einheit und FSV gegenüber. Die Bilanz bislang: unentschieden.

Für Gastgeber Einheit stehen die Vorzeichen nicht gerade günstig. Trainer Nico Thomaschewski plagen große Personalsorgen. Aus dem ohnehin im Winter ausgedünnten Kader musste er nach dem Spiel am vergangenen Wochenende in Waltersdorf auch Tom Schneider (Verdacht auf Bänderriss) und Luc-Stephane Nkok (schwere Gesichtsverletzung) streichen. Nun liegt auch noch Elton Makengo mit Grippe flach, Max Gerhard ist verhindert, und hinter dem Einsatz von Ricky Ziegler steht wegen einer Fußverletzung ein dickes Fragezeichen. "Vermutlich wird die Mannschaft mit Spielern aus der Zweiten aufgefüllt", kündigt der Sportliche Leiter Olaf Skotnik an.

Dabei läuft die Saison für Einheit bislang wie geschmiert. Mit 39 Punkten auf Platz 2, punktgleich mit Spitzenreiter Ludwigsfelder FC - damit hatten im Vorfeld nur die wenigsten gerechnet, trotz des guten vier Platzes in der Vorsaison. Schließlich war als Ziel der Klassenerhalt ausgegeben worden. Dass die TSG jetzt als Mit-Favorit auf die Meisterschaft genannt wird, passt dem Trainer daher auch gar nicht. Er wird nicht müde zu betonen, wie stolz er ist, dass seine Jungs sich so reinknieen.

Und dies trotz der Bedingungen bei den Bernauern: Der kleine Kunstrasenplatz (90 x 55 Meter) sei eigentlich nicht Brandenburgliga-tauglich. Das Flutlicht sei zu dunkel, es gebe kein Vereinsheim. "Da muss man wirklich dankbar sein, dass alle so gut mitziehen. Aber um weiterzukommen, bräuchten wir mehr Unterstützung." Auch Präsident Reinhard Marquardt hebt bei dem Wort "Oberliga" daher sofort die Hände. Bei den äußeren Bedingungen sei das nicht denkbar.

Diese Sorgen hat man beim FSV Bernau (3./37 Punkte) nicht. Und auch personell muss sich Trainer Christian Städing keine Gedanken machen - er kann aus den Vollen schöpfen. Abgesehen von Damir Coric, der rot-gesperrt ausfällt, sind alle Akteure an Bord. Damit hat Städing eher das Problem auswählen zu müssen, wer beim prestigeträchtigen Stadt-Derby antreten darf. "Wir machen das abhängig davon, wie die Trainingswoche lief und wie der Gegner spielt", kündigt der Coach an. Von den personellen Sorgen seines Gegenübers hat er gehört. "Ich weiß, dass die personell gerade am Stock gehen. Aber gerade im Derby werden sie hochmotiviert zu Werke gehen. Von daher lassen wir uns davon nicht beeinflussen."

Dass man auf Kunstrasen spielen müsse, sei keinesfalls ein Nachteil für seine Mannschaft, betont der Trainer. "Man sagt ja immer, der Brandenburger Fußball ist geprägt von Robustheit, während der Berliner Fußball eher technisch geprägt ist. Wir haben eine gute Mischung aus beiden und eine sehr gute Kunstrasenmannschaft", unterstreicht Städing, der vorgibt, aus dem Derby unbedingt Punkte mitnehmen zu wollen.

Wie er die Chancen einschätzt? "Wir sind hochmotiviert und optimistisch, lassen uns aber auch nicht blenden. Klar läuft es gerade super bei uns, bei acht gewonnen Spielen in Folge, aber wir gehen trotzdem mit einer gewissen Demut an die Sache."

Die Einlass-Tore zum Sportplatz am Wasserturm öffnen für das Derby am Sopnnabend bereits um 14 Uhr.