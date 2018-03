Deutschlands Beste

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Die Eberswalder Kraftsportlerin Nicole Kegeler ist nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im vergangenen Jahr auch gut in das Jahr 2018 gestartet. Im sächsischen Eilenburg konnte sie den Titel einer Deutschen Meisterin gewinnen.

So richtig zufrieden war sie dennoch nicht. "Ich kam schon erkältet in Eilenburg an. Aber ich wollte trotzdem unbedingt starten. Aufgeben kam für mich nicht in Frage", erklärt sie.

85 Kilo stemmte sie - mehr als die Konkurrenz. Doch sie wollte mehr, ließ 90 Kilo auslegen. Die Hantel brachte sie hoch, doch der letzte Versuch wurde ungültig gegeben. Warum, kann sie nicht erklären. "Auch auf Nachfragen konnte man mir keine Erklärung geben", berichtet die Erzieherin, die daher nicht ganz zufrieden ist. Die 85 Kilo reichten dennoch für den Titel.

"Für mich persönlich war es schön zu sehen, dass bei den gedrückten 90 Kilo immer noch Luft nach oben war. Das motiviert mich umso mehr, weiter zu machen", erklärt die Athletin, deren nächste Ziele unter anderem die Europameisterschaft in Polen und die Weltmeisterschaft in der Slowakei sind. Ihr wichtigstes Anliegen: verletzungsfrei bleiben. (bag)