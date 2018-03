Planungen für den Sommer laufen beim TKC

Edgar Nemschok

Wriezen (MOZ) Die Saison in der 3.Liga der Volleyball-Männer ist beendet.Der TKC Wriezen hat nach Abschluss der Serie Platz fünf erreicht. Zwar sahen die Pläne für den Verlauf der Serie ganz anders aus, man hatte sich beim TKC deutlich verstärkt und wolllte weiter oben mitspielen, aber unter dem Strich sind die Wriezener mit dem Ergebnis zufrieden.Sie haben in den 18 Spielen der Liga elfmal gewonnen und mussten sich siebenmal dem Gegner geschlagen geben.

Sicherlich bleibt für sie aus dieser Saison unvergessen, dass sie gleich zweimal ihren Konkurrenten aus Brandenburg, die TSGL Schöneiche, schlagen konnten. Zunächst siegten sie in Schöneiche glatt mit 3:0 und im Rückspiel, zugleich das letzte Spiel der Saison, gelang in der heimischen Halle am Wriezener Schützenplatz noch einmal ein 3:1-Erfolg.

Jetzt ist erst einmal Pause. Aber die Wriezener werden sich nicht unbedingt zurücklehnen, denn jetzt beginnt die Planung für das nächste Event. Der TKC wird am 21. und 22. Juli den das Koyenuma Beachvolleyballmasters austragen.