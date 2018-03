Zwei ganz schwere Brocken

Edgar Nemschok

Seelow/Wismar (MOZ) Auf die Oberliga-Fußballer aus Märkisch-Oderland rollen am Wochenende zwei ganz harte Brocken zu. Der FC Strausberg spielt beim FC Anker Wismar und Victoria Seelow hat den FSV Optik Rathenow zu Gast. Wer hat da die schwerere Aufgabe?

Rollen muss allerdings zunächst der FC Strausberg und zwar in Richtung Ostseeküste. Die Strausberger fahren in die Hansestadt Wismar. Für einen Ausflug in die Geschichte der Stadt, die 1229 erstmals urkundlich erwähnt wurde, bleibt dabei sicherlich wenig Zeit. Auch für das Besichtigen und das Erkunden der Schönheiten der Stadt wird es für die Strausberger Fußballer kaum Möglichkeiten geben.

Geplant ist, dass die Partie im Stadion an der Bürgermeister-Haupt-Straße angepfiffen wird. Das Spiel soll am Sonnabend um 14 Uhr beginnen. Anker Wismar ist derzeit Fünfter der Tabelle und ist sicherlich ambitioniert noch weiter nach oben zu rutschen. Sie haben sogar noch Platz zwei im Blick.

Spiele gegen Wismar standen in der jüngsten Vergangenheit unter keinem glücklichen Stern. Erst wurde in Strausberg nach einer Unwetterkatastrophe das Spiel abgebrochen und auch das Rückspiel in Wismar musste bei seiner ersten Ansetzung abgesagt werden. Und der Wetterverlauf der Woche lässt eigentlich auch nicht viel Hoffnungsvolles vermuten. "Aber eigentlich müssen wir spielen, sonst kommt der Terminplan noch weiter durcheinander", sagt auch der Sportliche Leiter beim FCS, Holder Ohde,

Strausberg wird es wichtig sein, an die gute Leistung aus der Vorwoche, als sie beim FC Hansa Rostock mit 3:1 gewonnen hatten, anzuschließen. "Eventuell haben wir einen kleinen Vorteil, weil Wismar am vergangenen Wochenende wieder unfreiwillig spielfrei hatte", sagt Ohde.

Richtig schwierig haben es die Seelower, die am Sonntag zu Hause keinen Geringeren als den Tabellenführer FSV Optik Rathenow zu Gast haben. Die Seelower können sich eigentlich nicht viel erlauben. Sie hängen bereits tief im Abstiegskampf und brauchen jeden Punkt. Sie sind derzeit 13., brauchen aber ganz sicher nicht die Köpfe hängen lassen. Das jüngste Spiel wurde verloren. Doch wer die Partie gesehen hatte, hat auch festgestellt, dass nicht die schlechtere Mannschaft verloren hatte. Das 0:2 gegen den Malchower SV war auch mit einer großen Portion Pech für Victoria Verbunden. Manchmal entsteht ja eine ganz neue Dynamik, denn auch Rathenow hat sicherlich Schwächen wie der nur knappe Sieg beim Charlottenburger FC Hertha (3:2) oder das überraschende 2:2-Unentschieden beim SC Staaken bewiesen. Eventuell kann sich Seelow sogar befreien. Warum nicht und warum nicht gerade gegen Optik. Aber trotzdem, schwer wird es in jedem Fall. Rathenow hat in der gesamten Serie erst den einen Punkt abgegeben und mit 54 Treffern eine hervorragende Quote. Seelow hat 34 Tore auf dem Konto und schon 45 kassiert. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz an der Robert-Koch-Straße. Spielbeginn ist am Sonntag um 14 Uhr.

Auch der abstiegsgefährdete 1. FC Frankfurt spielt am Sonntag, und zwar beim FC Hansa Rostock II.

1. Optik Rathenow 21 54:1352

2. Tennis Borussia 21 37:1745

3. Hertha Zehlendorf 22 38:25 44

4. SV Lichtenberg 21 40:2143

5. Anker Wismar 18 38:2434

6. Brandenburger SC Süd 20 41:3134

7. SC Staaken22 43:3434

8. FC Strausberg 19 29:3128

9. FC Hansa Rostock II 19 36:37 23

10. SV Altlüdersdorf18 31:3621

11. Torgelower FC Greif 21 27:3521

12. Malchower SV19 34:4621

13. Victoria Seelow 20 34:4520

14. FC Mecklenburg Schwerin 19 27:3820

15. Charlottenburger FC Hertha 22 30:4519

16. 1. FC Frankfurt 21 28:5318

17. Grün-Weiß Brieselang 21 26:6210