Straßen-Frust in Dolgelin

Ines Weber-Rath

Lindendorf/Dolgelin (MOZ) „In unserer Bahnhofstraße gibt es für Fußgänger keine Möglichkeit, sicher zu laufen. Am schlimmsten ist das für die zwölf Kinder, die hier wohnen und für die Kita-Kinder.“ Mit dem Problem hat sich der Dolgeliner Bernhard Stolz am Dienstagabend an die Lindendorfer Gemeindevertreter gewandt. Der Senior beklagte den katastrophalen Zustand der Ortsdurchfahrt der Landesstraße und speziell ihrer Randbereiche. Im Sommerweg gebe es Loch an Loch. so Stolz, der Anwohner der Straße ist.

Ein Begegnungsverkehr sei auf der Straße nicht möglich, einer müsse immer auf den Randstreifen ausweichen, beschrieb der Dolgeliner die Situation weiter. Er bat die Abgeordneten eindringlich, sich für die Reparatur der Straße und den Bau eines Gehweges daran stark zu machen. Außerdem beantragte der Dolgeliner, dessen Enkelkinder ebenfalls an der Straße wohnen, dass im viel befahrenen Bereich vor der Kita „Dolgeliner Zwerge“ das Schild „Freiwillig 30“ durch ein verpflichtendes 30-kmh-Schild ersetzt wird.

Nicht viel besser stelle sich übrigens die Situation auf der jenseits der B 167-Ortsdurchfahrt beginnenden Alten Poststraße dar, so Bernhard Stolz. Auch auf ihr, einer Kreisstraße, müssen die Fußgänger zum Gemeindehaus, Spielplatz oder zum Feuerwehrhaus laufen. Bis zum Jahr 2021, wenn in Dolglein die 775-Jahrfeier ansteht, sollte sich etwa getan haben – wenigstens, was die Investitionsplanung betrifft, bat der Dolgeliner eindringlich.

Bürgermeister Helmut Franz, selbst Dolgeliner, erinnerte an die wiederholten Bemühungen der Abgeordneten um eine Reparatur der Landesstraße bis hinunter in den Ortsteil Sachsendorf. Denn dort sei das Drama ebenso groß. Das Land lehne den Straßenausbau unter Verweis auf das „grüne Band“ wenig befahrener Straßen „rundheraus ab“, so Franz. Er sieht nur eine Chance, die Straße saniert zu bekommen: Wenn sie die Gemeinde danach übernimmt. Den Winterdienst, vor dessen Kosten sich die Abgeordneten in dem Zusammenhang fürchten, könne man einschränken, so der Bürgermeister.

Dolgelins Ortsvorsteher Michael Pfeiffer berichtete, dass er am 31. Januar wegen der katastrophalen Zustände auf der Alten Post- und der Bahnhofstraße an Landrat Gernot Schmidt geschrieben habe. Bis jetzt habe es keine Reaktion gegeben, so Pfeiffer wütend. Er kündigte in den nächsten Tagen Protestaktionen im Dorf an. Was die Anordnung von Tempo 30 vor der Kita betrifft, so erinnerte der Dolgeliner Jörn Korek daran, dass diese schon im September von den Gemeindevertretern beantragt worden sei. ⇥(ir)