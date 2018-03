Pergamentschatz von Gramzow

Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Ein Schatz aus der Vergangenheit: Genau elf Urkunden aus dem Prämonstratenserkloster Gramzow liegen im Landeshauptarchiv Potsdam. Die Pergamente sehen aus wie neu. Zur 850-Jahrfeier des Dorfes durften sie jetzt erstmals wieder an ihren Ursprungsort zurück.

Klaus Neitmann ist ein Archivar, wie er im Buche steht. Mit Begeisterung spricht er über alte Urkunden, Siegel und Dokumente. Der Direktor des brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam hütet die einzigen erhalten gebliebenen Mittelalterurkunden aus Gramzow. Sie wirken wie eine Replik: Kein einziger Fleck, kein Riss, keine Schäden. Und doch sind sie echt.

Der Chefarchivar des Landes hat die wertvollen Pergamente aus ihrer gehüteten Karton-Dunkelheit befreit und sie für einen einzigen Abend ans Licht der Gramzower Öffentlichkeit gestellt. Auf Einladung des Angermünder Heimatvereins. Doch was sagen die alten Seiten heute noch aus? Wer kann sie überhaupt lesen? Klaus Neitmann versteht es, den eng beschriebenen Dokumenten tatsächlich Leben einzuhauchen. Er entziffert mühelos die alte niederdeutsche Schreibschrift Zeile für Zeile, übersetzt längst vergessene Begriffe und Wendungen, zieht die Zuhörer mit Geschichten und Geschichte in seinen Bann. Plötzlich ist das Mittelalter wieder da: Adelige der Uckermark verkaufen dem aufstrebenden Kloster ihren Grundbesitz. Der Kurfürst muss zustimmen. Es handelt sich um uralte Lehen, die er einst als Anerkennung für militärische Unterstützung vergeben hat. In den Schriften tauchen Pröbste, Hofschreiber, die Namen von pommerschen Herzögen und Gefolgsleuten des Kurfürsten auf.

Offenbar waren die elf Urkunden (von einer ist nur noch eine zeitgenössische Abschrift erhalten) von größter Bedeutung für das Kloster. Sonst wären sie nicht so lange gehütet worden. Vom gesamten sonstigen Inventar der hiesigen Prämonstratenser fehlt seit der Reformation jede Spur. Dabei hatte der einst ursprünglich aus Frankreich stammende Orden seit seiner Niederlassung in der Uckermark Ende des 12. Jahrhunderts eine regelrechte Grundherrschaft an ausgedehnten Besitzungen, Rechten und Einnahmen zusammengetragen. Vorsteher war ein Probst. Insgesamt sind noch die Namen von 15 Pröbsten überliefert. Das Kloster hatte eine solche Ausstrahlungskraft, dass drumherum die Stadt Gramzow entstand, deren Pfarrstelle ebenfalls durch einen Klostergeistlichen besetzt war.

Über das Leben hinter den dicken Mauern ist nichts überliefert. Doch der Blick in die Urkunden wirkt wie ein Zeitstrahl in die sonst so wenig bekannten mittelalterlichen Strukturen der Region. Kein Wunder, dass auch keine Gründungsurkunde von Gramzow erhalten geblieben ist. „Vermutlich hat es sie nie gegeben“, sagt Klaus Neitmann. „Stadtgründungsurkunden sind überhaupt sehr selten.“ Und so feiern denn die Gramzower ihr Jubiläum nach einer urkundlichen Ersterwähnung. Und das war 1168. Damit gilt der Ort bis heute als der älteste in der gesamten Uckermark.