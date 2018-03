Nach dem Dienst an die Wahlurne

Viola Petersson

(MOZ) Annahme des Verhandlungsergebnisses oder Ablehnung und notfalls doch Streik? Vor dieser Frage stehen die Verdi-Mitglieder am Werner-Forßmann-Krankenhaus. Seit Mittwoch läuft zum Tarifangebot die Abstimmung. Bis 3. April, 15 Uhr, können die Betroffenen ihre Meinung per Stimmzettel im Büro des Betriebsrates abgeben. Der Vorschlag gilt als angenommen, wenn 75 Prozent der abgegebenen Stimmen auf „Ja“ lauten, erklärte Birgit Mielke, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, am Donnerstag auf Nachfrage. Bei einem Verdi-Organisationsgrad von zirka 30 Prozent seien es um die 260 Mitarbeiter, die mit ihrem Votum entscheiden können.

Am Mittwoch waren die Kollegen auf einer Mitgliederversammlung über die Einigung und das Resultat informiert worden. „Die Mitarbeiter mussten die Informationen erst mal sacken lassen“, so Mielke. Vor allem wegen der individuell unterschiedlichen Wirkung, die der Abschluss entfalten würde. In der Spitze bedeuten 200 Euro mehr im Monat eine Steigerung von gut elf Prozent, dies sei vor allem bei den Arbeitern der Fall. Für die meisten langjährig beschäftigten Schwestern entspreche das Lohnplus einem Zuwachs um 4,4 Prozent. Auch wenn dort also die Steigerung geringer ausfällt, habe sie bei ihrer Stippvisite auf den Stationen am Donnerstag eine eher positive Stimmung wahrgenommen, so Mielke. Die Tarifkommission hatte das Verhandlungsergebnis begrüßt und die Annahme empfohlen.⇥ (vp)