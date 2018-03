Weder Opfer noch Täter werden

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Sie stehen auf der Seite des Opfers. Der Weisse Ring kümmert sich um die, denen Schlimmes widerfährt. Die Außenstelle Barnim feierte am Donnerstag, zum Tag der Kriminalitätsopfer, 15-jähriges Bestehen. Eine Eberswalderin berichtete aus eigener Erfahrung.

Das meiste Interesse, vor allem in den Medien, werde immer den Tätern geschenkt. „Wer kümmert sich um die Opfer?“, fragte Jürgen Lüth, Landesvorsitzender des Weissen Rings Brandenburg. Im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus ist am Donnerstag der Tag der Kriminalitätsopfer begangen worden. Außerdem würdigte der gemeinnützige Verein seine seit 15 Jahren bestehende Außenstelle im Barnim mit Sitz in Eberswalde, und vor allem Jörg Matzke als Außenstellerleiter sowie die mehr als 20 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Für ihr Engagement sind Jörg Matzke und Alexander Hömske ausgezeichnet worden. Die Zusammenkunft diente aber auch dazu, über Cybercrime zu informieren. Thomas-Gabriel Rüdiger, Kriminologe und Dozent an der Fachhochschule der Polizei Brandenburg, lieferte den thematischen Input, Grundlage für die anschließende Diskussion.

Opfer werden. Welch belastende Erfahrung das für Betroffene ist, davon konnte eine Eberswalderin berichten, die vor etwa drei Jahren einen Raubüberfall in der Innenstadt erlebt hatte. „Noch heute kreisen meine Gedanken darum, dass mir der Täter auflauern könnte“, sagte sie und kämpfte mit den Tränen. Beim Weissen Ring sei sie in Jörg Matzke auf eine Vertrauensperson gestoßen, habe psychologische Hilfe vermittelt bekommen und finanzielle Unterstützung erhalten.

Ihr Fall zeugt davon, wie wichtig ehrenamtliche Unterstützer sind. „Unser Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass alle Helfer hochqualifiziert sind und wir uns Zeit nehmen“, sagte Jürgen Lüth. Er ging kurz auf den Lübecker Fall ein, bei dem Mitarbeiter des Weissen Rings jüngst Belästigung von Frauen vorgeworfen worden war. „Wir sind alle gefordert, noch wachsamer zu sein“, so Lüth. Barnims Landrat Bodo Ihrke sowie Britta Stark, Präsidentin des Brandenburger Landtags, zählten ebenso zu den Gästen wie Siebtklässler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Mit ihrem Theaterstück „Hacked Romeo“ machten sie auf das Thema Cybercrime, Internetkriminalität, aufmerksam.

Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger appellierte anschließend an die Eltern. Sie sollen wissen, was ihr Kind im Internet tut. Anhand von gerade angesagten Online-Spielen und sozialen Medien zeigte Rüdiger, wie schnell die Kommunikation dort in Beschimpfungen ausartet. „Wenn das für unsere Kinder normal ist, haben wir als Gesellschaft versagt“, so Rüdiger. Eltern müssten zudem aufhören, Fotos der eigenen Kindern ins Netz zu stellen. „Man erreiche aber immer nur die Eltern, die sich für ihre Kinder interessieren“, ergänzte Medienpädagoge Matthias Specht im Anschluss. Allein auf die Medienkompetenz der Eltern zu setzen, sei jedoch falsch. Rüdiger forderte eine digitale Generalprävention. Hierbei sieht er die Verantwortung auch bei der Medienbildung in der Schule, der Reform des Rechtsrahmens sowie der digitalen Polizeipräsenz. Und zwar für alle Nutzer gut sichtbar. Noch dazu müsse innerhalb der Gesellschaft eine Debatte darüber geführt werden, welche Delikte im digitalen Raum strafrechtlich verfolgt werden sollen. Dazu gehöre die Änderung des Legalitätsprinzips, nachdem die Polizei jede Straftat verfolgen muss. Für den digitalen Raum müsse es eine Priorisierung geben, bei der zum Beispiel Cybergrooming oder Sexualdelikte vorgehen.

Beispielsweise bei Online-Spielen würden die eigenen Kinder permanent mit Fremden kommunizieren. Die Mehrheit der Kinder hat schon mal eine Form des sexuellen Missbrauchs erfahren, so Rüdiger. Dieser beginne bei einer Kontaktaufnahme schon bei der Absicht. Häufig seien die Täter selbst Jugendliche, so Rüdiger. 35 Prozent der Straftaten, die online stattfinden, werden von Kindern und Jugendlichen verübt. 65 Prozent der Täter seien unter 30.