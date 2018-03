Plätze zum Grillen, Bolzen und Campen gewünscht

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Noch ist der für den Bürgerhaushalt zuständige Daniel Eggers gar nicht richtig dazu gekommen, die von den Hennigsdorfern im Vorjahr gewählten zehn Projekte umzusetzen, da purzeln schon wieder die neuen Ideen. Zwar bleibt noch bis Ende Mai Zeit, Vorschläge für den nächsten Bürgerhaushalt einzubringen, doch schon jetzt sind 40 im Rathaus eingegangen.

Dass bis auf die Kinoreihe im Stadtklubhaus noch kein weiteres Projekt der 2017er-Liste umgesetzt wurde, liegt an der verspäteten Freigabe des Haushalts. Erst seit 12. März dürfen Vorhaben finanziert werden, die in den Sektor der freiwilligen Ausgaben fallen. Allerdings dürfte davon auszugehen sein, dass im Rathaus bereits an der Umsetzung der anderen Bürgerhaushalt-Vorhaben gearbeitet wird. Über den Stand der Dinge ist darüber aber noch nichts zu erfahren. Pressesprecher Ilona Möser tröstete damit, dass Mitte April mehr zur Thematik gesagt werden kann. Klar sei aber schon, dass ein gewählter Vorschlag kaum Chancen hat, realisiert zu werden. Dabei geht es um Tempo.30 auf der Berliner Straße. Aus dem Bürgerhaushalts-Topf sollen eine Verkehrszählung und eine Berechnung des Lärmaufkommens finanziert werden. Allerdings habe der Landkreis – bei Wünschen der Kommunen zu Verkehrsänderungen ohnehin sehr zurückhaltend agierend – schon bei einer vor einigen Jahren gestellten Anfrage erklärt, dass die Tempobeschränkung kaum Aussicht auf Genehmigung habe. Nun hat die Stadt eine erneute Anfrage erstellt. Wird diese wiederum abgelehnt, entfielen auch die Untersuchungen. Die dadurch im Budget gesparten Gelder würden dann verfallen. Laut Rathaussprecherin Ilona Möser sei es nicht möglich, nicht ausgegebene Mittel dem nächsten Bürgerhaushalt gutzuschreiben.

Einige der für die neue Runde eingereichten Vorschläge dürfte ebenfalls wenig Glück beschieden sein, realisiert zu werden. Dazu zählt der Wunsch einem Nachtbusses nach Nieder Neuendorf und einer Stadtlinie zwischen Hennigsdorf und dem Ortsteil. Das auf 20­­ 000 Euro pro Vorschlag beschränkte Budget würde für den Kauf eines Busses bei weitem nicht ausreichen, und erweiterte Fahrangebote auf bestehenden Linien liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt.

Anders sieht es bei den Wünschen nach Freizeitmöglichkeiten aus. So wird vorgeschlagen, auf der großen Wiese an der Hafenstraße einen Grill- und Lagerfeuerplatz einzurichten. Außerdem werden neue oder aufgefrischte Spielplätze und ein Bolzplatze gewünscht. Ein anderer Hennigsdorfer möchte den Ortseingang am Kreisel Neubrück mit einem Willkommensschild oder einer Skulptur aufhübschen. Weitere Ideen betreffen eine Toilettenanlage in Nord und einen öffentlichen Bücherschrank. In Richtung Tourismus geht die Idee, an der Horst-Müller-Straße Stellplätze für Wohnmobile anzubieten. Argumentiert wird damit, dass die dortigen Parkbuchten kaum genutzt werden und nur noch mit Stromanschlüssen und Abwasserentsorgung versehen werden müssten.