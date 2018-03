Breitbandausbau kommt auch aufs Dorf

Ingo Mikat

Podelzig Schnelle Internetleitungen - für manches Loose-Gehöft bliebe das ein unerreichbares Ziel. Wo aber Telekommunikationsanbieter nicht selbst investieren wollen, hilft ein Bund-Länder-Programm. Zum Beispiel in Podelzig.

Auf der Gemeindevertreterversammlung informierte der Breitbandbeauftragte des Landkreises Märkisch-Oderland, Danny Wollank, den Ortsbeirat sowie interessierte Bürger des gesamten Amtsbereiches Lebus über den Stand des Ausbaus schneller Internetverbindungen. Einleitend verdeutlichten er und Bürgermeister Thomas Mix, wie wichtig für Betriebe, Behörden, Schulen und Bürger bereits heute der Zugang zur schnellen Datenautobahn ist.

Die Nutzung des Internets gehöre mittlerweile, wie die Versorgung mit Wasser und Strom, zu den notwendigen Lebensgrundlagen. Deshalb, so Danny Wollank, beschäftigte sich der Landkreis schon seit den Jahren 2006/2007 mit diesem Thema. Im Jahr 2015 beschloss die Bundesregierung ein großes Förderprogramm. Am 24. Februar 2016 stellte der Landkreis in einem ersten Schritt einen Antrag auf Förderung von Beraterleistungen. Eine folgende Ausschreibung gewann die Bietergemeinschaft „MRK Media AG/Wirtschaftsrat Recht“.

Es begann eine Phase gemeinsamer Erkundung des Ist-Zustandes, mit Markterkundungsverfahren und Beratungen in Städten und Gemeinden. Schließlich lag eine Übersicht vor, die für jeden einzelnen Haushalt und jedes Unternehmen in der Region in sieben Projektgebieten den gegenwärtigen Ausbauzustand beschrieb und zudem die von Telekommunikationsunternehmen in den nächsten drei Jahren geplanten Verbesserungen enthielt.

Im Februar 2017 stimmte der Kreistag dem Fördermodell für den Breitbandausbau und dem Einsatz von Eigenmitteln zu seiner Gegenfinanzierung zu. Den finanziellen Gesamtbedarf für den Ausbau bezifferte Danny Wollank auf rund 100 Millionen Euro – bundesweit. Das Förderprogramm sehe eine 50- bis 70-prozentige Übernahme der Kosten durch den Bund, 20 bis 30 Prozent durch das Land und von 10 Prozent durch den Landkreis vor. Die Gemeinden müssten keinen Eigenanteil erbringen.

Auf der Internetseite des Landkreises – im Geoportal – könne jeder Bürger den aktuellen Stand der Grobplanung einsehen. Der geförderte Ausbau, so ein Wermutstropfen der Förderrichtlinie, erfolge jedoch nicht in Gebieten, in denen ein Telekommunikationsunternehmen bereits einen eigenen Netzausbau in den nächsten drei Jahren plane, oder die Versorgung mit 30 Megabit pro Sekunde als ausreichend anzusehen sei. Das treffe auch für weite Bereiche Podelzigs oder Teile der Stadt Lebus zu, deren Häuser sich im Nahbereich bestehender Verteiler befänden. Hier könne die Telekom aber beispielsweise durch Umrüstung auf eine neue Vectoring-Technik theoretisch zukünftig auch Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde anbieten.

Immerhin gelte die Fördermöglichkeit aber für 36 000 Haushalte und Unternehmen. Das sei eine große Chance für die vielen einzelnen Loose-Gehöfte im Oderbruch, deren Anschluss an schnelles Internet für Telekommunikationsunternehmen unwirtschaftlich sei. Danny Wollank schilderte weiter, dass sich in Ausschreibungsverfahren für alle sieben Projektgebiete jeweils zwei Firmen bewarben. Nach ersten Bietergesprächen hätten die Unternehmen nun die Gelegenheit für Präzisierungen ihrer Ausbauangebote erhalten. Voraussichtlich August/September könnten die Unternehmen loslegen.

Konkrete Bauarbeiten erwartet Danny Wollank jedoch nicht vor 2019. Auf Nachfrage erklärte der Breitbandbeauftragte des Landkreises, dass es bezüglich des Anschlusses an schnelles Internet keine Bevorzugung einzelner Telekommunikationskunden gebe: „Die Firmen errichten die Anschlüsse nach territorialen und technischen Gegebenheiten.“