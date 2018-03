Ortsbild im Fokus

Nadja Voigt

Neulewin/Wriezen (MOZ) Zu Beginn dieser Woche haben Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr und Neulewins Bürgermeister Horst Wilke an einer Beratung im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg in Potsdam teilgenommen. Dabei ging es um ein Pilotprojekt für Neulietzegöricke, das Förderungen zum Erhalt des Ortsbildes vorsieht. Wie Helge Suhr gegenüber dieser Zeitung berichtete, sollen Leistungen eines Architekturbüros vom Land gefördert werden, das Gestaltungsrichtlinien erarbeiten soll. „Diese, zugebenermaßen unverbindlichen, Richtlinien können Bauherren und bereits ansässigen Bürgern aufzeigen, wie bautechnisch vorzugehen ist“, berichtet Helge Suhr. Denn natürlich sei es jedem Bauherren selbst überlassen, zu entscheiden, welchen Haustyp er bei einem Neubau bevorzugt. Derzeit ist das vor allem der – altersgerechte – Bungalowstil. Der passt optisch jedoch nicht unbedingt in jeden historisch gewachsenen Ortskern. Und davon gibt es einige. „Zum Beispiel Neulietzegöricke oder Prädikow“, nennt Helge Suhr zwei prominente Beispiele. Deren bauliche Beschaffenheit – egal ob Bruchsteinhaus oder Fachwerk – mache die Region aus. „Sie schaffen lokale Identität“, ist Helge Suhr überzeugt. Leider würde das von vielen Häuslebauern nicht berücksichtigt. Und dabei müssten, so der Chef der Bauverwaltung in Wriezen und damit zuständig für alle sechs Gemeinden im Amt Barnim-Oderbruch, keine Historisierungen erfolgen oder Fachwerk künstlich geschaffen werden. Es gehe einfach um Richtlinien, an denen sich künftige Bauherren orientieren. Egal, ob sie neu oder im Bestand bauen, sprich ein altes Haus ausbauen oder sanieren. Angedacht ist, ehrenamtliche Berater zu schulen, die dann beratend tätig werden. Aber auch die Architekturbüros könnten eine Menge dazu tun, Entwürfe dem Ortsbild gerecht zu entwerfen, so Suhr weiter.

Für Neulewins Bürgermeister Horst Wilke ist eine derartige Gestaltungsfibel eine Herzensangelegenheit. Wie er berichtet, habe er seit langem schon die Idee gehabt, so etwas künftigen Bauherren an die Hand zu geben, sei aber in Strausberg und Seelow damit abgeblitzt. Deshalb setzt er nun viel Hoffnung in das Pilotprojekt des Landes Brandenburg, an dem sieben Kommunen beteiligt sind. „Es soll auch für die Besitzer denkmalgeschützter Häuser das Bewusstsein schärfen. Und neue Besitzer sollen ein Gespür dafür entwickeln, wie was zu erhalten ist“, so Wilke. Als Neulietzgöricker ist er besonders stolz auf sein Dorf und wie die Fachwerkhäuser bisher saniert wurden. Mit der Gestaltungsfibel sei es dann möglich, schon von vornherein zu wissen, welche Fenster- oder Türformen vom Denkmalschutz passen. „Das würde ja auch in der Behörde Arbeit sparen, wenn die Besitzer wüssten, was sie dürfen und was nicht.“ ⇥(nv)