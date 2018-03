Ein Dichterhaus als Lebensaufgabe

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sein erster Eindruck von Frankfurt (Oder), erinnert sich Rudolf Loch (77), sei zwiespältig gewesen. Am Bahnhof angekommen, habe er am Eisenbahnerdenkmal gestanden und von dort auf die Stadt geblickt, sich angesichts der Höhenunterschiede erstaunt gefragt, ob es wohl eine Ober- und eine Unterstadt gebe und wie grün sie sei. Vorbei an der „imposanten Post“ wanderte er ins Zentrum – „und da waren bis kurz vor dem wiederaufgebauten Rathaus nur noch Baracken, abgetragene Ruinen“.

Es ist das Jahr 1963, und Loch hat gerade sein Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudium an der Berliner Humboldt-Universität beendet. Zwei Jahre zuvor war in der Oderstadt erstmals der Gedanke laut geworden, das Leopoldhaus, eine ehemalige Schule für Soldatenkinder, zum Kleist-Museum umzubauen. Dass dieser Traum 1969 mit dessen Eröffnung Realität wird, ist auch Loch zu verdanken. Erst kommissarischer Leiter, wird er 1973 zu dessen Direktor berufen.

Von den Schwierigkeiten dieser ersten Jahre erzählt Loch in der soeben erschienenen Ausgabe der „Heilbronner Kleist-Blätter“. Heute Abend wird er im Kleist-Museum daraus lesen. Und sicher auch daran erinnern, dass es schon seit 1953 wieder eine Kleist-Gedenkstätte in der Geburtsstadt des Dichters gegeben hat – wenn auch in bescheidenem Rahmen: „sieben, acht Vitrinen und ein paar Bücherschränke“. In denen fanden sich einige Originale und Fotokopien, die Kleists Lebensweg zu versinnbildlichen suchten, darunter die Kopie einer Originalminiatur des Dichters von 1831.

Trotz allem ein wichtiger Anfang, wie Loch sagt. Zumal das Erbe der ehemaligen Kleist-Gesellschaft, die in Frankfurt ihren Sitz gehabt hatte, „arg faschistoid und als erste judenfrei“, eine große Belastung für die Pflege des Erbes gewesen sei. „Da war nicht nur Zustimmung zu erwarten.“

Dennoch, erinnert sich Loch, hätten Stadtrat und Oberbürgermeister stets hinter dem Vorhaben gestanden, das Andenken an Frankfurts großen Sohn angemessen zu präsentieren. Bis das Leopoldhaus dafür den passenden Rahmen bieten konnte, vergingen allerdings noch einige Jahre. Nicht zuletzt, weil das Gebäude selbst von grund auf saniert wurden musste.

Damit die ständige Ausstellung auch dem internationalen Vergleich würde genügen können, startete Loch damals nicht nur eine große Sammelaktion durch die Antiquariate des Landes. „Wir wollten auch die Wirkung seines Werkes und seiner Persönlichkeit darstellen, den Besuchern ein Angebot machen, das über das hinausgeht, was die Germanistik zu bieten hat“, sagt er. Schon früh begann Loch daher, Kunstaufträge zu vergeben – den ersten, eine Grafikmappe, zur Eröffnung des Museums im Herbst 1969. Seitdem ist einiges zusammengekommen, darunter Großprojekte wie die Kleist-Skulptur des Bildhauers Wieland Förster.

Ob er nach einem Leben mit Kleist den Dichter überhaupt noch genießen kann? Loch lächelt. „Ja. Auch wenn ich mir wünsche, dass in den Inszenierungen heute mehr von den geistigen Strukturen dessen, was Kleist in seine Werke geschrieben hat, zum Tragen käme.“

Lesung: „Ein Haus für Kleist: Rudolf Lochs Frankfurter Erinnerungen 1963–1969“, heute, 17 Uhr, Kleist-Museum, Faberstr. 6/7, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0335 3872210