Wo Breitblättriges Knabenkraut gedeiht

Meier, Margrit

Neuenhagen (MOZ) Rund 35 Helfer, etwa die Hälfte von der Neuenhagener Jugendfeuerwehr samt ihrer Betreuer, waren jetzt dabei, als die Nabu-Ortsgruppe zur Orchideenwiese gerufen hatte. Es ist eines der letzten Gebiete, auf dem das Breitblättrige Knabenkraut wächst. Damit es gedeiht, mussten Sturmschäden und altes Mähgut entfernt werden.

In den kommenden Wochen gibt es immer wieder Möglichkeiten, die Arbeit des Nabu kennen zu lernen, bzw. sich Wissen anzueignen. So laden die Gemeinde Neuenhagen und der Nabu am 20. April im Rahmen des Projekts „Neuenhagen summt!“ zu einem Vortrag mit dem Thema „Bienen, Hummeln, Wespen – Die geheimnisvolle Vielfalt“ ein. Die Referentin Melanie von Orlow wird dabei über die Lebensräume, Wesensarten und Vielfältigkeit der Insektenwelt berichten und Auskunft darüber geben, was jedermann in den Gemeinden und Gärten für deren Erhalt tun könne. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Parkettsaal des Rathauses.

Wer dann auf den Geschmack gekommen ist und in seinem Garten so einiges insektenfreundlich verändern möchte, kann sich in den hiesigen Gartenfachbetrieben beraten lassen oder kommt zur zweiten Grünen Messe. Die ist für den 26. Mai von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände des Internationalen Bunds in der Ziegelstraße geplant. Es wird einen Gartenflohmarkt geben, an dem jeder, der möchte, mitwirken kann. Überzählige Pflanzen aus dem Garten, selbst gezogene Pflänzchen, Ableger von Stauden, Gartenkeramik und vieles mehr kann angeboten werden, zum Kauf oder Tausch. Standgebühr wird nicht erhoben, Verkaufstische müssen selbst mitgebracht werden. Anmeldungen für den Gartenflohmarkt nimmt Gabriele Niether in der Verwaltung entgegen.⇥(mei)

Kontakt: Tel. 03342 245-654