Der Druck auf die Schüler wächst

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt „Schlachtfeld Schule“ war der Titel, mit dem der Mittwochabend am Albert-Schweitzer-Gymnasium überschrieben war. Im Rahmen des Darstellenden Spiels nahmen federführend die Schüler der 12. Klassenstufe das Thema „Schule“ aufs Korn. Unterstützt von Lehrerin Heike Steinhagen gab es Szenen aus dem Leben, die künstlerisch überspitzt, aber mit ernstem Hintergrund waren. „Wir haben das Problem, dass der Leistungsdruck für unsere Schüler zunimmt und dass Schulkonzepte von vor 30 Jahren nicht mehr ganz den Anforderungen gerecht zu werden scheinen.“ Um dieses Thema würden sich die Stücke „Frau Weiß muss weg!“ und „Nur ein Spiel“ drehen, sagte Heike Steinhagen.

Während im ersten Teil Eltern einer 6. Klasse die Klassenlehrerin weg haben wollten, also der Eltern-Schule-Konflikt aufgearbeitet wurde, ging es im zweiten Stück um die Revision der Noten eines verpatzten Mathe-Abiturs, wo „Drugs, Sex & Crime“ Pate standen, um die Lehrerin zu überzeugen.

Neben dem Leistungsdruck wurden aber auch Erwartungen, schulische Anforderungen und gesellschaftliche Normen angesprochen. Genau da beginnt der Kleinkrieg voller Angst und Aggressionen: Der Erwartungsdruck von Seiten der Eltern, der Schule, der Gesellschaft, aber auch der Schüler an sich selbst ist in der Realität zum Teil so groß, dass mache verzweifeln und „den besten Platz für sich selbst auf dem Friedhof empfinden“, wie ein Schüler der 9. Klasse niederschrieb. „Ja, es stimmt, dass psychosomatische Probleme bei den Schülern bis zur 12. Klasse zunehmen und damit steht deren emotionale Gesundheit auf dem Spiel“, meinte Heike Steinhagen.

„Ja, es ist zum Teil schon eine Berg- und Talfahrt und tatsächlich geht nach zwölf Schuljahren schon mal die Motivation verloren. Vergangenes kann man nicht rückgängig machen, auch wenn sich in den Stücken das Geschehen zum Guten wendet“, war sich Valentin Franze, der kurz vorm Abi steht, sicher.

Wie hieß es im ersten Stück: „Lasst Eure Kinder, doch mal Kinder sein…!“ Eltern, Großeltern und Freunde und Bekannte haben es in der gut besuchten Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gehört. ⇥(han)