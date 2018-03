Schorfheide stimmt über Neubau der B 167 ab

Susan Hasse

Finofurt (MOZ) Die Gemeindevertretung Schorfheide hat ihre Stellungnahme zum Bau der neuen Bundesstraße B 167 am Mittwochabend verabschiedet. Die Gemeindevertreter fordern darin, dass die Autobahnzufahrt Finowfurt erhalten bleiben müsse. Auch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner werden in der Stellungnahme gefordert. Für die Bauzeit von vier Jahren seien zu wenig Schutzmaßnahmen für das Schutzgut Mensch vorgesehen. Es müssten während der Bauzeit Höchstgeschwindigkeiten festgelegt und Bauschmutz beseitigt werden, fordern die Vertreter. Zudem stimmte die Vertretung für einen kurzfristigen Änderungsantrag, der fordert, dass die für Bienen sehr wichtigen Weiden nachgepflanzt werden müssen. Imkern und Bienen zu helfen, sei eine gute Sache, so Schoknecht, der den Ergänzungsantrag eingebracht hat.

Mit großer Mehrheit wurde schließlich die Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren zum Neubau der Ortsumgehung der B 167 angenommen. Es gab lediglich zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme des Vertreters Wilhelm Westerkamp.

Eine grundsätzliche Debatte um den Neubau der Ortsumgehung der B 167 gab es in der Sitzung, sehr zum Unmut und zur Enttäuschung der anwesenden Bürger, nicht mehr. Bereits in der 1. Lesung im Februar wurde deutlich, dass die Gemeindevertretung keine grundsätzlichen Einwände gegen die Pläne hatte.

Die gegen den Bau der B 167 gegründete Bürgerinitiative mit ihrem Sprecher Oskar Dietterle zeigt sich enttäuscht. Sie wollen aber dennoch nicht aufgeben und weiterhin für ihr Ziel, den in ihren Augen unsinnigen Neubau der B 167 entlang des Oder-Havel-Kanals noch zu stoppen.

Weiteres Thema der Sitzung der Gemeindevertretung war die Einleitung eines Umlegeverfahrens für die Sanierung der Mühlenstraße in Groß Schönebeck. Hier fiel das Votum einstimmig aus. Auch die Auftragsvergabe beim Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Finowfurt wurde durchgewunken.

Im nicht öffentlichen Teil wurden schließlich noch der Verkauf von kleineren Grundstücken in Finowfurt beschlossen. Hierbei ging es lediglich um Flurstücksbereinigungen, heißt es.

In der nächsten Sitzung am Mittwoch, den 25. April, werde man sich erneut mit der Absichtserklärung zur Übernahme der Schleusen durch die Kommunen befassen, kündigt Schoknecht an. Damit sei man den Eberswaldern, die erst einen Tag später darüber abstimmen wollen, sogar zeitlich voraus, betont Schoknecht. ⇥(sha)