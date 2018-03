Rekord bei Länderfinanzausgleich

dpa,Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Innerhalb Deutschlands wurde im vergangenen Jahr erneut eine Rekordsumme zwischen reichen und armen Bundesländern umverteilt: Genau 11,2 Milliarden Euro. Dies ist ein Ausdruck für die anhaltend unterschiedliche Wirtschafts- und Finanzkraft der Länder.

Grundlage für den Finanzausgleich sind die unterschiedlichen Umsatzsteuereinnahmen je Kopf der Bevölkerung, mit deren Hilfe die Finanzkraft der Länder berechnet wird. Nach dieser Berechnung lag Brandenburg im vergangenen Jahr bei 90,2 Prozent des Länderdurchschnitts und war damit das einnahmenstärkste ostdeutsche Bundesland. Den schlechtesten Wert im Osten erzielte Mecklenburg-Vorpommern mit 87,5 Prozent des Durchschnitts.

Allerdings rangiert Brandenburg damit immer noch hinter dem Saarland, das mit 91,7 Prozent das einnahmeschwächste Land im Westen war. Die Spitzenreiter Bayern und Hessen lagen mit 128,9 beziehungsweise 125,1 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt und erzielten in absoluten Zahlen deutlich höhere Steuereinnahmen als der Osten.

Bayern war mit 5,89 Milliarden Euro erneut größter Einzahler in den Finanzausgleich, weitere Geberländer waren Baden-Württemberg (2,8 Milliarden) Hessen (2,5 Milliarden) und erstmals auch Hamburg mit 40 Millionen Euro. Größter Profiteur war erneut Berlin, das 4,2 Milliarden Euro erhielt und damit allein mehr als ein Drittel der Gesamtsumme.

Brandenburg, dessen Landeshaushalt im vergangenen Jahr Einnahmen von etwa 11,5 Milliarden Euro auswies, erhielt aus dem Länderfinanzausgleich 607 Millionen Euro. Finanzminister Christian Görke (Linke) erklärte dazu: „Die Geberländer verweisen gerne auf sogenannte Rekordsummen im Länderfinanzausgleich. Verschwiegen wird dabei, dass die Finanzkraft der Geberländer auch nach dem Ausgleich die der Nehmerländer deutlich übersteigt.“

Die bisherigen Regeln des Finanzausgleichs laufen 2019 aus. Ab 2020 können alle Länder mit mehr Geld vom Bund rechnen, das für die Bildung und andere Aufgaben eingesetzt werden soll. Auf die Neuregelung hatte man sich geeinigt, weil 2019 auch der Solidarpakt II des Bundes für die neuen Länder ausläuft. Aus dem Solidarpakt erhielt Brandenburg im vergangenen Jahr vom Bund 513 Millionen Euro.

Laut Görke haben „die Strukturunterschiede nichts damit zu tun, dass die Menschen in einem Bundesland fleißiger sind als in einem anderen, sondern erklären sich einzig und allein aus der Tatsache, dass wir in Ostdeutschland bis heute keinen DAX-Konzern angesiedelt haben und die Steuererträge vor allem am Sitz der Konzernzentralen hoch ausfallen.“

Für Brandenburg werden die neuen Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 den Einnahmeverlust aus dem Sozialpakt II in etwa ausgleichen, aber das Land wird insgesamt nicht mehr Zuweisungen erhalten als im Jahr 2019.