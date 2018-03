Blick auf Deutschlands Osten

Eindrucksvolles Porträt: Stephanie Steinkopfs Fotoserie „Manhattan – Straße der Jugend“ vermittelt intime Blicke in das Leben von Bewohnern einer Plattenbausiedlung in Letschin. © Foto: Stephanie Steinkopf

Inga Dreyer

Berlin Direkt an der viel befahrenen B1/Alt-Biesdorf versteckt sich hinter Bäumen ein unerwarteter Anblick: In Altrosa leuchtet das Biesdorfer Schloss unter hellblauem Himmel. Obwohl im Februar dessen Betreiber gewechselt hat, läuft die aktuelle Ausstellung wie geplant bis zum 8. April. Unter dem Titel „Blick Verschiebung“ werden vor allem Fotografien, aber auch Videos und Skulpturen gezeigt, die ostdeutsche Städte und Landschaften von der Wendezeit bis zur Gegenwart in den Blick nehmen.

Der Fotograf Joachim Richau beispielsweise hat Anfang der 1990er-Jahre Bilder Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) geschossen. Sie zeigen verlassene Orte, über die langsam Gras wächst. Nachdem die sowjetischen Soldaten aus den dortigen Kasernen abgezogen wurden, übernimmt die Natur dort das Kommando.

Viele Werke zeigen leere, melancholisch wirkende Landstriche, Dörfer oder verlassene Hochhauskomplexe. Ein Film von Clemens von Wedemeyer dokumentiert den Abriss eines Gebäudes in Halle (Saale). Beton bricht und bröselt traurig in einer menschenleeren Gegend.

Der Fotograf Tobias Zielony hingegen hat Menschen abgelichtet – unter anderem Jugendliche im Hallenser Stadtteil Silberhöhe. Szenen aus dem Alltag, die einfangen, wie Heranwachsende nachts an Tischtennisplatten vor Plattenbauten rumhängen. Ein Porträt zeigt einen jungen Mann mit schwer zu deutendem Blick und leichtem Flaum auf den Lippen.

Anders die junge Frau auf einer Fotografie aus der Serie „Streusand – ich komme aus“ (2008) von Alexander Janetzko. Sie schaut unglücklich aus dunkel umrandeten Augen. Das Bild daneben zeigt ein loderndes Feuer brennender Möbelstücke.

Auch Stephanie Steinkopf zeigt ebenso nüchterne wie eindrucksvolle Porträts. Ihre Serie „Manhattan – Straße der Jugend“ vermittelt intime Blicke in das Leben von Bewohnern einer Plattenbausiedlung in Letschin (Märkisch-Oderland).

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt des ZKR – Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum mit dem Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus und Frankfurt (Oder). Im Zentrum stehen Fragen nach dem Wandel Ostdeutschlands, seiner Landschaften und Bewohner – in der Provinz wie in der Großstadt. Ob der Besuch wirklich eine „Blickverschiebung“ provoziert, bleibt fraglich. In jedem Fall aber präsentiert das Haus eine sehr lohnende und vielschichtige Ausstellung mit Werken von insgesamt 22 Künstlern, für die man genügend Zeit mitbringen sollte.

Nach der Renovierung des Schlosses hatte die landeseigene Grün Berlin GmbH im September 2016 den Betrieb übernommen und dort das ZKR – Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum aufgebaut. Eines der Ziele war, regelmäßig Kunst aus der DDR zu zeigen. Ende vergangenen Jahres jedoch hat die Grün Berlin den Vertrag gekündigt und das Gebäude Anfang Februar an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf zurückgegeben. Der vereinbarte Kostenrahmen erlaube langfristig keinen wirtschaftlich verantwortungsvollen Betrieb, teilte Grün Berlin mit. Die Befürchtung sei, dass die hohen Einnahmeerwartungen zu einer Kommerzialisierung des Kunstbetriebes führen würden, die nicht zu den Förderrichtlinien passe.

Nun übernimmt der Bezirk selbst. Karin Scheel, Kuratorin der kommunalen Galerie M wird die kommenden Ausstellungen betreuen. „Das ist einfach ein wunderbares Haus“, sagt sie über die Räumlichkeiten. Das Konzept, DDR-Kunst in Verbindung mit zeitgenössischen Positionen zu zeigen, werde fortgeführt, betont sie. Die Galerie M indes solle als Projektraum, einer Mischung aus Atelier und Ausstellungsraum, weiterbetrieben werden.

Am 10. Mai wird die erste von Karin Scheel kuratierte Ausstellung im Schloss eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von Künstlern, die eine Zeitlang im Bezirk gearbeitet haben.

Auch das ZKR werde andernorts weiterbetrieben, heißt es von Grün Berlin. Die künftigen Aktivitäten seien noch in der Planungsphase, informiert Projektmanagerin Thea Dymke. Man wolle sich nicht festlegen, sondern verschiedene Orte kreativ nutzen und bespielen. Unter anderem werde das ZFK im Sommer den Spreepark in Berlin-Treptow mitgestalten.

„Blick Verschiebung“, bis 8.4., Mo/Mi–So 10–18 Uhr, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, Berlin