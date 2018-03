Kantine, Caféteria und Co.

Janine Obitz, Tabea Kiedels

Beeskow Kantine, Caféteria Brotbüchse: Schüler der weiterführenden Schulen in Beeskow haben viele Möglichkeiten, ihren Hunger zu stillen. Das ist auch gut so, denn die kulinarischen Vorlieben sind sehr verschieden. Manchmal tuts auch der Supermarkt um die Ecke.

Lautes Brutzeln, ein schmackhafter Geruch und dann, Punkt 11.20 Uhr: Die Schüler stürmen in die Cafeteria. Burger und Wraps, beides heiß begehrt, wechseln den Tresen. Die Cafèteria ist jedoch nur eine von mehreren Möglichkeiten, satt zu werden.

Auf die Schule gehen etwa 600 Schüler, davon besuchen.täglich ungefähr 60 die „Kaffe“, wie die Schüler die Einrichtung bezeichnen. Manche Schüler sind richtige Fans der „Kaffe“. So wie Lana Kuschminder, die beim „Chicken Burger“ nicht Nein sagen kann. Der Burger ist ein Klassiker, muss sich aber zunehmend gegen die neuen, gesunden Wraps behaupten.

Die Essensausgabe in der Kantine zählt täglich zwischen 100 und 120 Gäste. Die Kantine bietet täglich zwei Menüs an, darunter ein vegetarisches. Außerdem gibt es ein Dessert, zum Beispiel Obstkompott. Zum Trinken gibt es Wasser - mit und ohne Geschmack. Ein immer wiederkehrender Renner auf der Speisekarte sind Nudeln mit Soße.

Luisa Sprecher aus der siebten Klasse ist eine erfahrene Kantinengängerin. Sie weiß inzwischen genau, welche Gerichte ihr zusagen. Manchmal nimmt sie aber auch ein Brot von zuhause oder Kleingeld für den Imbiss mit. ­Die Mitarbeiterinnen der Kantine versuchen wenn immer es möglich ist, auf die speziellen Wünsche der Schüler einzugehen. Manchmal ist es sogar möglich, statt des vorbestellten Essens die zweite Variante zu nehmen.

Neben Kantine und Caféteria haben die Gymnasiasten noch zwei weitere Essensquellen: Den Imbiss quer über den Parkplatz und den Einkaufsmarkt direkt neben ihrer Schule. Hier sieht man Schüler aller Jahrgangsstufen durch die Regalreihen schlendern, so wie Konstantin Splittgerber. Besonders die Backwarenabteilung schätzt der Zehntklässler.

An der Albert-Schweitzer-Oberschule gibt es ebenfalls eine Kantine und eine Caféteria. Die Schüler können bei der Kantine als Esser angemeldet sein und die gewählte Speise immer bekommen. Das betrifft an der Oberschule etwa 30 Schüler. Wer nicht angemeldet ist, kann Glück haben und trotzdem noch eine Speise ergattern. Anderenfalls bleibt noch die Möglichkeit, in der Caféteria einen Imbiss zu bekommen. Beliebte Schlager in der Caféteria sind Schnitzelbrötchen, gefüllte Blätterteigstangen und verschiedene Brezeln sowie Brötchen mit Ketchup.

Cora Vogel (14) nimmt, wie viele andere Schüler auch, jeden Tag ihr eigenes Essen mit. Ab und zu kauft sie auch etwas aus der Caféteria. Maria Junker (13) ist angemeldet in der Kantine, weicht aber auf die Snacks in der Caféteria aus, falls ihr mal eines der Kantinen-Gerichte nicht zusagt. Manch andere, wie Schülerin Nele Heuer (14) verzichtet während der Schulstunden freiwillig auf Essen. Sie stärkt sich stattdessen lieber nach der Schule zu Hause.