Eine Stunde Dunkelheit für den Klimaschutz

Frankfurt (Oder) Für eine Stunde wird es am Sonnabend in Frankfurt und Slubice um einiges dunkler. Bereits zum sechsten Mal beteiligen sich beide Städte an der Klimaschutz-Aktion „Earth Hour“. Ab 20.30 Uhr wird für 60 Minuten die Beleuchtung am Rathaus, an der Marienkirche, am Oderturm, am Hauptgebäude der Viadrina, am Wowi-Vermietungscenter und am Collegium Polonicum ausgeschaltet.

Auch privat kann ein Zeichen gesetzt werden – die Stadtverwaltung lädt alle Bürger ein sich zu beteiligen und ab 20.30 Uhr für eine Stunde auf elektrisches Licht zu verzichten. Bereits um 19.30 Uhr öffnet das Verbuendungshaus fforst (Forststraße 3/4) seine Türen. Dort beginnt um 20.30 Uhr ein Lesezirkel im Licht von Kerzen und einer Petroleumlampe.

Die Aktion wurde 2007 vom WWF Australia ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr im März statt. Ziel der „Earth Hour“ ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu lenken. Mittlerweile ist sie die weltweit größte Umweltschutzaktion. Das diesjährige Motto lautet „Für einen lebendigen Planeten“ und macht auf das aktuelle Artensterben aufmerksam. Alleine in Deutschland haben sich laut Angaben des WWF über 360 Städte angemeldet. Im Land Brandenburg sind neben Frankfurt auch Potsdam, Bernau, Brieselang, Trebbin und Ahrensfelde dabei.