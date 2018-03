Rathaus will Gefahren vor Schule entschärfen

MOZ

Neuenhagen Die Gemeindeverwaltung Neuenhagen hat jetzt Änderungen der Verkehrssituation am Puschkinweg angekündigt.

Die derzeitige Situation: Morgens gegen 745 Uhr bringen Eltern ihre Kinder in die Schule, manche zu Fuß, andere mit dem Fahrrad, viele mit dem Auto. Es wird geparkt, wo sich eine Lücke auftut. Es wird gewendet, nachdem das Kind ausgestiegen ist, obwohl es einfacher wäre, geradeaus zu fahren. Fahrzeuge bilden ein Knäuel, es wird gehupt und geschimpft. Und mittendrin die Grundschüler in Richtung Schultor.

„Wir haben bei Vor-Ort-Kontrollen des Ordnungsamtes festgestellt, dass die Situation morgens schwierig ist. Obwohl der Puschkinweg eine Spielstraße – offizielle Bezeichnung: Verkehrsberuhigter Bereich – ist, wird zu schnell gefahren, werden durch Wenden der Autos und Aussteigenlassen der Kinder auf der falschen Seite von den Eltern selbst Gefahrensituationen provoziert, so dass wir Handlungsbedarf haben“, sagt Janina Meyer-Klepsch, zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus. Durch verschiedene bauliche Maßnahmen soll die Situation entschärft werden.

Poller am Straßenrand, eine ergänzende Beschilderung (Elternhaltestelle und Schritt fahren) sollen die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen und Gefahren begrenzen, heißt es aus dem Rathaus. Auch solle ein Zugang vom Parkplatz Markt am Schäferplatz zum Schulgelände geschaffen werden, so dass Eltern ihre Kinder auf dem Parkplatz verabschieden und die dann problemlos die wenigen Meter bis zur Schule laufen können. Der Gehweg soll vom Rosa-Luxemburg-Damm bis zum Schuleingang Puschkinweg verlängert werden. Verändert werde auch die Schaltphase an der Fußgängerampel Rosa-Luxemburg-Damm zwischen der Grundschule am Schwanenteich und der Kita Schäferplatz, so dass Schülergruppen ausreichend Zeit haben, die Straße zu queren.