Unmut über Sperrung der B 87

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Die am Montag beginnende Sperrung der B 87 zwischen der Ortsumgehung Müllrose und Beeskow sorgt für Unruhe. Denn wer zum Gut Zeisigberg möchte, muss zum Teil horrende Umwege fahren. Auch über die Zuwegung für Rettungsfahrzeuge machen sich Betroffene Sorgen.

„Wie soll denn die Zufahrt zum Gut Zeisigberg bei Müllrose erfolgen?“, fragt eine besorgte Mutter bei der Märkischen Oderzeitung an. „Meine Kinder gehen dort zur Kita und auch das Altenheim muss ja erreichbar sein.“ Es sollte nicht die einzige Frage dieser Art bleiben. Auch bei der Amtsverwaltung Schlaubetal sowie in den Einrichtungen von Gut Zeisigberg klingelt immer wieder das Telefon, seitdem bekannt ist, dass die B 87 zwischen Müllrose und Beeskow ab Montag für mehrere Wochen gesperrt wird, weil die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert werden. Und zwar nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen auf etwa neun Kilometern Länge. Kostenpunkt: zirka 2,1 Millionen Euro. Auftragnehmer ist Oevermann. Bauherr: der Landesbetrieb Straßenwesen. Einem Bauablaufplan zufolge reicht die gesamte Maßnahme, die in drei Abschnitten verläuft, bis in den Juni hinein. Die offizielle Umleitung führt über Mixdorf und Grunow. Das Gut Zeisigberg mit Kindertagesstätte, Senioreneinrichtung und Physiotherapie ist davon am meisten betroffen – und natürlich die Personen, die dort Familienmitglieder betreuen lassen oder einen Termin haben.

„Die Erreichbarkeit des Gutes Zeisigberg wurde einvernehmlich mit der ansässigen Entwicklungsgesellschaft abgestimmt, die alle ansässigen Institutionen, Einrichtungen und Firmen informiert“, heißt es auf eine Nachfrage aus dem Landesbetrieb für Straßenwesen. Doch von „einvernehmlich“ weiß Ilona Kluth, Prokuristin der Entwicklungsgesellschaft, die Trägerin der Seniorenresidenz und der Kindertagesstätte ist, nichts. „Es gab ein Gespräch, aber keine wirkliche Lösung. Das ist ein großes Thema bei uns und beispielsweise auch bei Lieferanten.“ Allein in der Kita werden 47 Kinder betreut, in der Seniorenanlage gibt es 68 Bewohner.

„Die Eltern sind besorgt“, bestätigt Kathrin Unglaube, die Kita-Leiterin. Die meisten würden sich Sorgen machen, ob Rettungsfahrzeuge ans Gut Zeisigberg herankommen, wenn die B 87 gesperrt ist. In den ersten beiden Bauabschnitten müsste dies von Müllrose aus weiterhin möglich sein. Da kommt man nur aus Richtung Beeskow nicht ans Gut heran – jedenfalls wenn die Informationen stimmen, die bei der Kita angekommen sind. Erst im dritten Bauabschnitt, der in der zweiten Maihälfte beginnen soll, ist die Zufahrt von Müllrose aus dicht. Dann gebe es theoretisch die Möglichkeit, einen Waldweg, den Merzer Weg zu nutzen, erklärt Ilona Kluth. „Da müsste teilweise nur Schotter aufgebracht werden“, sagt sie. Doch scheinbar wird dieser Weg nicht als Zufahrt in Betracht gezogen, so ist es bei der Entwicklungsgesellschaft angekommen.

In den ersten zwei Bauabschnitten sind offensichtlich nur die betroffen, die aus Richtung Beeskow zum Gut Zeisigberg wollen. „Und wir haben einige Kinder aus Beeskow“, sagt die Kita-Leiterin. Die Eltern müssen die Umleitung über Grunow und Mixdorf fahren, um dann von der anderen Seite in Müllrose zu landen und zur Kita zu kommen. „Das sind täglich 80 bis 100 Kilometer. Die Beeskower trifft es am schwersten“, sagt Kathrin Unglaube und fügt hinzu. „Wir freuen uns ja auch, wenn die Straße wieder in Ordnung ist, aber es muss doch möglich sein, dass die Informationen besser fließen.“ Sie habe vor zwei Wochen von der Sperrung erfahren und noch immer wisse keiner, wie es genau laufen soll.