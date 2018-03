Paradies für wenige Exoten

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Noch sind Elektroautos in Schwedt Exoten, das aber soll sich ändern. Der kommunale Energieversorger Stadtwerke hat sich vorgenommen, Schwedt zu einer Modellregion für Elektro-Mobilität zu entwickeln. Er will Elektroautos kaufen, vermieten, mehr Ladesäulen bauen und offensiv für das E-Mobil werben.

Was der neue Geschäftsführer Dirk Sasson vorhat, könnte zum neuen Wachstumsmarkt für die Schwedter Stadtwerke werden, und zwar in einem Geschäftsfeld, das seit Jahren verliert. Bevölkerungsrückgang und Energiesparlösungen lassen die Stadtwerke immer weniger Strom an ihre Kunden verkaufen. Elektrische Autos zu laden, könnte den Trend umkehren. Das weiß Dirk Sasson. Er ist seit Jahren aktiv im Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), der schon lange die wachsende Bedeutung der E-Mobilität predigt und einen dringenden Ausbau der Lade-infrastuktur fordert. Sasson hat sich selbst zum Ziel gesetzt, dass beim Thema Elektromobilität in Schwedt künftig keiner mehr an den Stadtwerken vorbei kommt. Er will neue Ladesäulen in der Stadt aufstellen und bei Privatnutzern installieren, mit eigener E-Flotte Werbeträger und Vorreiter für den Elektromotor unter der Haube werden, andere kommunale Unternehmen zum Mitmachen überzeugen und natürlich mit seinem grünen Strom aus Windrädern, Solaranlagen und verstromtem Biogas diese Autos betanken.

Noch aber bremst die Realität die Pläne. Ganze 23 Karten hat das Stadtwerk an Nutzer seiner Ladesäulen ausgegeben. Verdienen lässt sich damit auch noch nichts. Der Strom muss kostenlos abgegeben werden, weil den Säulen der vorgeschriebene geeichte Zähler fehlt. Und die E-Mobile, die die Stadtwerke für die eigene Flotte und andere kaufen wollen, kommen erst 2019. Die Hersteller melden zurzeit Lieferengpässe auf die wachsende Nachfrage nach dem Dieselskandal.

Noch unter Geschäftsführer Helmut Preuße hatten die Stadtwerke die Förderung von Schnellladesäulen beim Bund beantragt. 2018 und 2019 wollen sie jeweils drei Ladesäulen bauen, unter anderem auf großen Parkplätzen wie am Oder-Center oder an den Ubs. Eine Investition in die Zukunft, denn derzeit lohnen sich die teuren Säulen, für die oft sogar neue Trafostationen nötig sind, noch lange nicht.

Um die E-Mobilität zu fördern, belohnen die Stadtwerke Autofahrer, die von Benzin oder Diesel auf Strom umsteigen, mit 1000 Euro Rabatt auf die Stromrechnung.

Das Verkehrsunternehmen UVG und die Vermieter Wohnbauten und Wobag sollen als Partner gewonnen werden, um deren Stadt-Flotten auf Strom umzustellen. Dafür ist der Kauf von Elektroautos geplant, die von Unternehmen geleast werden können. Die Stadtverwaltung hat 2017 einen ihrer ersten E-Dienstwagen bei den Stadtwerken geleast.

Um bei den Bürgern für E-Mobilität zu werben, wollen die Stadtwerke auch die Wirtschaftsmesse Inkontakt nutzen und dort Besucher mit E-Roller und E-Auto testweise fahren lassen. Das Fahrgefühl mit fulminantem Anzug bei nur leisem Surren sei ohnehin das beste Argument für das E-Mobil, sagen heutige Besitzer von E-Autos.

Ihre Anzahl in Schwedt ist gegenwärtig verschwindend gering, dafür haben sie paradiesische Zustände. E-mobile Autofahrer müssen kaum warten, wenn sie eine der zwei öffentlichen Ladessäulen am Centrum-Kaufhaus oder am Aquarium nutzen wollen. Von den 21 114 in Schwedt zugelassenen Kraftfahrzeugen sind laut Kfz-Meldestelle Uckermark gerade einmal sechs elektrisch angetrieben, elf haben einen hybriden Antrieb, also Benzin und Elektro. Und sie können dazu noch kostenlos Strom tanken.

Der Lehrer Uwe Neugebauer- Wallura gehört zu den Elektroautofahrern in Schwedt und tankt seinen VW-Hybrid mit 40-Liter Benzintank sowie E-Motor regelmäßig am CKS elektrisch auf. Fast immer, wenn er den für E-Autos reservierten Parkplatz ansteuert und den Stecker in die Säule steckt, wird er zum Werber für E-Mobilität. „Es macht Spaß, elektrisch zu fahren und es lohnt sich. Ich führe genau Buch über Kilometer und Verbrauch. 2017 bin ich 35 000 Kilometer gefahren und habe dank Elektro nur 3,48 Liter Benzin auf 100 Kilometer benötigt“, berichtet er. Für Fahrten nach Freital, Jena oder Pirna ist er jedoch froh, auch noch Benzin an Bord zu haben. „Bei den derzeitigen Reichweiten ist das eher etwas für Stadtautos“, sagt er.