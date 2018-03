Schüler gründen Kahn-Verleih am Finowkanal

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Schülerfirma „Sofi-S UG“ hat den gemeindeeigenen Wasserwanderrastplatz mit Bootsverleih im Schorfheider Ortsteil Finowfurt übernommen. „Wir starten am 13. April mit dem Verleih von Kanus“, kündigt der 15-jährige Geschäftsführer Paul Volgmann an. Zusammen mit Tamina Bohm bildet er die Führung der neu gegründeten Gesellschaft Sofi-S.

Der Bürgermeister Uwe Schoknecht hat diese Woche den Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Träger der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Finowfurt unterzeichnet.

Schoknecht ist begeistert: „Toll, dass junge Leute so etwas auf die Beine stellen“, sagt er bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung. Unternehmer würden in der Gemeinde Schorfheide immer gebraucht. Die Gemeindeverwaltung unterstütze dieses Projekt gern, so Schoknecht weiter. Zum einen falle keine Pacht für den Wasserrastplatz an, zudem habe die Gemeinde den Ankauf des Pontonboots finanziell unterstützt. Auch der Landkreis Barnim unterstützt das Projekt und stellt Geld für den Aufbau des Solar-Pontonbootes zur Verfügung.

Auf die zehn Gesellschafter von „Sofi-S UG“, darunter acht Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit. Es muss die Werbung und Vermarktung auf die Beine gestellt werden. Derzeit würde der Internetauftritt gestaltet. Dort finden Kunden Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen, aber auch hilfreiche Tipps für Touren auf dem Wasser und Übernachtungen in der Region. Die Preise orientieren sich am Markt. So kostet ein 2er-Kajak sechs Euro pro Stunde oder 40 Euro am Tag. Für einen familientauglichen 4er-Canadier sind 8 Euro bzw. 50 Euro pro Tag fällig.

Wie in einem ganz normalen Unternehmen gibt es auch ein Controlling, das über Ausgaben und Einnahmen wacht. Die Form der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft UG habe man gewählt, weil sie im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen mit weniger Einlagen verbunden ist und eine Haftungsbeschränkung besteht.

Wollen Kunden ein Kajak mieten, müssen sie sich unter www.sofi-s.de oder telefonisch anmelden. Die tägliche Vermietung wird während der Schulzeiten der Jugendbetreuer des Fifu-Clubs Joschi Bauer übernehmen. Joschi ist es auch, der gerade zusammen mit den Schülern ein Solarboot baut. Dieses soll im Sommer fertig sein und wird ebenfalls vermietet. Auf dem Boot können bis zu acht Personen fahren, so Tamina Bohm. Das Boot werde sechs Betten haben, so dass man dort auch übernachten kann. Die von der Sonne gespeisten Batterien würden rund 15 Stunden Fahrt erlauben. Darüber hinaus müsse man auf gutes Wetter hoffen, ergänzt Joschi. An dem Boot werde derzeit in den Werkstatträumen des Jugendzentrums in Finowfurt noch emsig gebaut. ⇥(sha)