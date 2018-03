Momente aus einer vergangenen Epoche: Soldatenkinder schauen sich 1954 die Militärparade am Luftstützpunkt Landstuhl an. Mit den GIs kam auch die Coca Cola nach Deutschland. In eigenen Supermärkten konnten sich die US-Soldaten mit Waren aus ihrer Heimat versorgen. © Foto: AlliiertenMuseum, Sammlung Provan

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Es war eine eigene abgeschottete Welt, die die US-Streitkräfte an ihren Stützpunkten im Nachkriegsdeutschland errichteten. Eine Fotoausstellung im Alliierten-Museum in Dahlem gewährt nun Einblicke in das Leben der Amerikaner in ihrer „Heimat auf Zeit“.

Die beiden GIs knien im Grunewald auf dem Boden. Obwohl eine große Wanderkarte hinter ihnen „die schönsten Wege zur Pfauenninsel“ verspricht, hocken sie auf dem Foto ratlos über einem eigenen Geländeplan. Was sie suchen, erfährt der Betrachter nicht. Doch er spürt: Die Orientierung in der Fremde wird für die US-Soldaten nicht leicht gewesen sein.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland erhielten die Militärangehörigen lediglich kurze Einführungskurse, in denen sie mit deutschen Verhaltensweisen vertraut gemacht wurden und einfache Konversation auf Deutsch lernten. Sie sollten sich möglichst schnell in ihren „Little Americas“ zurechtfinden, wie ihre Militär-Standorte genannt wurden.

„Du warst dort wirklich in einer abgetrennten Welt. Nur zwei Mal am Tag fuhr ein Bus, um die deutschen Arbeiter hin- und wieder zurückzubringen“, erinnert sich John Provan. Der Sohn eines Oberstabsfeldwedels der US Air Force und einer deutschen Mutter wuchs in der Airbase Sembach bei Kaiserslautern auf. „Auf dem Flugplatz war alles, was du brauchtest. Werkstätten, Bibliothek, Supermarkt, Kegelbahn, eine Klinik bis hin zu einem großen Football-Stadion. Für uns Kinder war das ein Paradies,“ berichtet der Technikhistoriker.

Doch erst als Erwachsener fing er an, Fotos professioneller Armee-Fotografen zu sammeln. 230 000 historische Bilder aus den 1940er- bis 1980er-Jahren hat er so gerettet. Seine einzigartige Sammlung hat der 61-Jährige nun dem Alliierten-Museum in Berlin-Dahlem vermacht. Rund 200 Fotografien sind dort in einer neuen Sonderausstellung zu sehen. Sie zeigen den beruflichen und privaten Alltag der US-Soldaten in ihrer Parallelwelt.

Neben Szenen von Trainings und Manövern sieht man auch Party-Bilder aus GI-Clubs oder Soldatenkinder, die im US-Bus zur Schule fahren oder in der Kleiderausgabe Schuluniformen erhalten. GIs tragen mit Toastbrot gefüllte Einkaufstüten, trinken Coca Cola oder telefonieren mit deutschen Kindern beim Tag der offenen Tür in der Kaserne über Feldtelefone.

„Für mich war es wichtig, das Bild zu bewahren, das die GIs hier hinterlassen haben“, sagt Provan, der heute im Taunus lebt. „Es kann doch nicht sein, dass wir Amerikaner über sechzig Jahre Deutschland mitgeprägt haben und am Ende ist nichts mehr davon übrig.“

Die Fotoausstellung „LITTLE AMERICA“ ist bis März 2019 täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr im Alliierten Museum an der Clayallee 135 zu sehen. Der Eintritt im gesamten Museum ist frei. Am Sonntag führt Kuratorin Olivia Fuhrich um 15 Uhr durch die Sonderausstellung.