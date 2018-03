Mit drei Frauen auf Kur

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Literaturkabinett im Saarow-Centrum wird am Sonnabend eine Ausstellung über Maxim Gorki eröffnet. Anlass ist der 150. Geburtstag des Dichters, der 1922/23 ein halbes Jahr in Bad Saarow verbrachte. Er weilte dort zur Kur – genoss aber auch das Leben.

Eine Tuberkulose und ein Herzleiden waren es, die Maxim Gorki auskurieren wollte. Im Schwarzwald und auf Usedom weilte er, und von Oktober 1922 bis April 1923 auch in Bad Saarow. „Er kam vermutlich nach Deutschland, weil er sich zuvor in Veröffentlichungen kritisch mit der sowjetischen Führung auseinandergesetzt hatte“, sagt Paul-Olaf Beeking vom Förderverein Kurort Bad Saarow, der das Literaturkabinett betreut. Für Bad Saarow habe er sich offensichtlich wegen der Nähe zu Berlin entschieden. Dort lebten damals viele Russen im Exil, und Gorki pflegte rege Kontakte. „Jede Woche ein bis zwei Mal fuhr er mit dem Zug nach Berlin“, sagt Beeking.

Auch sonst beschäftigte sich der Dichter nicht nur mit Auskurieren seiner Leiden. Silvester feierte er im Bahnhofshotel, regelmäßig kehrte er auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes im Café Balz, später das Café Saarow, ein. Auch in der Altmann’schen Weinstube an der Ecke Kronprinzendamm (heute Karl-Marx-Damm)/Steinstraße war er Stammgast. „Dort pflegte er bei Schachpartien auch Kontakt zu Einheimischen“, sagt Burkhard Teichert vom Förderverein.

Gorki wohnte in Bad Saarow zunächst kurz in zwei kleinen Pensionen, dann im Neuen Sanatorium im Kronprinzendamm 15, direkt am Kurpark. Dieses Gebäude existiert nicht mehr, an der Stelle steht heute ein Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen. An der Straße künden aber eine Gorki-Statue, ein Schriftzug mit seinem Namen und eine Gedenktafel von der Geschichte. Der Dichter hatte sich im Neuen Sanatorium auf einer ganze Etage eingemietet. Durch seine schriftstellerischen Welterfolge war er zu Reichtum gekommen.

Zu seinem Gefolge gehörten sein Sohn, seine Schwiegertochter und seine Sekretärin, die gleichzeitig seine Geliebte war. „Gorki bekam aber auch Besuch von seinen zwei Ex-Frauen“, erzählt Teichert. Außerdem traf sich Gorki in Bad Saarow regelmäßig mit russischen Bekannten aus Berlin. Der sowjetische Geheimdienst soll ihn am Scharmützelsee beobachtet haben. „Gorki hat Bad Saarow viele Gäste gebracht“, so Teichert. Der Dichter schrieb in Bad Saarow aber auch. Er arbeitete am autobiografischen Roman „Meine Universitäten“, verfasste Biografien über seine russischen Dichterkollegen Lew Tolstoi, Anton Tschechow und Leonid Andrejew und Erzählungen.

Überliefert sind die Geschichten über Gorki durch Gespräche mit Zeitzeugen in Bad Saarow, die nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurden. Entsprechende Aufzeichnungen lagern heute im Südflügel des Bahnhofsgebäudes, wo die Gemeinde Bad Saarow ein kleines Archiv unterhält. „Eigentlich ist das eher ein Lagerraum“, sagt Teichert. Im Literaturkabinett zeigt der Förderverein ab Sonnabend einige der Stücke aus dem Lager, darunter ein Bildnis Gorkis von einem unbekannten Maler und Übersetzungen seiner Werke in alle möglichen Sprachen. Mehr lässt der Platz nicht zu.

Alles weitere bleibt verborgen im Lager, seit die Bad Saarower Gorki-Gedenkstätte in der Ulmenstraße 1996 geschlossen wurde. „Das Material müsste eigentlich in professionelle Hände“, sagt Teichert. „Im Ehrenamt ist das schwer zu betreuen und wird immer Stückwerk bleiben.“ Die Ausstellung sei das, was jetzt möglich ist, ergänzt Beeking. „Über mehr nachzudenken, ist eine Illusion.“

Ausstellungseröffnung am Sonnabend, 11 Uhr, im Saarow-Centrum. Danach ab 13 Uhr Kolloquium über Gorki im Scharwenka-Kulturforum.