Vom fleißigen Ditlef und Herrn Fröhlich

Meier, Margrit

Neuenhagen (MOZ) Immer donnerstags dringt aus dem Mausoleum der Familie Kelch Stimmengewirr. Wer nun aber einen Gruselfaktor vermutet, liegt falsch. Das Gemäuer ist seit Langem keine Grabstätte mehr, sondern Heimstatt des Geschichtskreises Bollensdorf.

Sie sind Mathematiker, Apothekerin, Bauarbeiter, Bibliothekarin, Lehrerin ... Die Damen und Herren im Rentenalter eint die Liebe zum Forschen, zur Geschichte. Speziell zu allem, was Bollensdorf betrifft. Sie sind der Bollensdorfer Geschichtskreis.

Zwischen Dorfstraße und Sperlingsgasse, wo sich der Gutshof befand, soll der Sport- und Geschichtspark entstehen. Direkt hinterm Maschendrahtzaun am Kelchschen Mausoleum. Klar, dass sie sich Gedanken machen, welchen Beitrag sie für den geschichtlichen Teil des Parks leisten können.

Soll es ein großes Schild werden, das über die Geschichte des Gutshofes berichtet? Oder mehrere? Ist es wichtig, die Heutigen darüber zu informieren, dass hier im 14./15. Jahrhundert sechsmal die Pest wütete? So heftig, dass hier kaum noch Menschen lebten? Boldewinstorp hieß der Ort im Mittelalter. Karl IV. war es, der wissen wollte, was ihm eigentlich so alles gehört. Und er schickte Boten los, die penibel genau erforschten, wer hier wie viele Hufen besitzt und wer an wen welche Pacht wofür zahlt. Das war 1375. Noch zwei dieser Landbücher Karls IV. soll es geben, eines haben die Hobbyforscher im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz besichtigen dürfen. Doch die Geschichtskreis-Mitstreiter vermuten, dass bereits 1250 eine Planbesiedlung hier stattfand, Bollensdorf also wesentlich älter ist.

Durch die Beulenpest lagen viele Höfe wüst und ein Ditlef Vogeler soll begonnen haben, sich diese Gehöfte anzueignen. Er legte fleißig den Grundstein für das Gut Bollensdorf, das in seiner Blüte in den 1930er-Jahren 1000 Hektar umfasste haben soll. Zum Gutshof, könnten Besucher ja vielleicht auch auf mehreren Schildern im künftigen Sport- und Geschichtspark erfahren, gehörte auch eine Schnapsbrennerei. 1927 war es, als der Kessel barst. Aus war es mit dem Alkohol brennen. Brennmeister Fröhlich sattelte um und fuhr künftig Milch aus. Erfahren haben das die Geschichtskreis-Mitstreiter von seiner Tochter. Sie erinnerte sich, dass sie oft dabei war und von einer der reichen Hoppegartener Pferdebesitzer-Damen eine rosa Angorajacke geschenkt bekam.

Gern erwähnen würden die Forscher, dass zum Gut auch Försterei und Schmiede gehörten, die aber nicht direkt auf dem Gutsgelände angesiedelt werden durften. Ein zur Schmiede gehöriger Schornstein wurde ca. 1947/48 entfernt. Berichten würde der Geschichtskreis gern über das sogenannte Schloss, dem Gutsbesitzerhaus, das eine Turmvilla war, bis vermutlich eine Luftmine im Zweiten Weltkrieg dem hübschen Zierwerk den Garaus bereitete.

Auch zeigen könnten und würden die Geschichtskreis-Mitstreiter einiges. Etwa Ziegel aus der Ziegelei, die sich gegenüber der Gaststätte Süße Ecke befand. Froh wären sie, wenn ein Teil der Scheune genutzt würde, um alte Landmaschinen, die auf dem Gut genutzt wurden, auszustellen. Eine schöne Variante, Altes und Neues miteinander zusammenzubringen, wäre, wenn es im Kutschpferdestall ein Internetcafé gäbe, wo sich junge und alte Neuenhagener treffen könnten.

Geschichtskreis Bollensdorf, im Kelch-Mausoleum an der Dorfkirche, donnerstags, 9–12 Uhr