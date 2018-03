Der Biber und seine Lieblingsinsel

Landesweit zu finden: Biber – hier in den Oderwiesen – lieben vor allem Weiden. Am Neuzeller Klosterteich gibt es davon einige. Derzeit fühlt sich ein Nager auf der Teich-Insel wohl.⇥ © Foto: dpa/Patrick Pleul

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Irgendwie ist er schon fast ein Dauergast im Kloster Neuzelle. Der Biber. Zwischenzeitlich war es ruhig um den Nager geworden. Doch jüngst wurden zahlreiche Spuren am Klosterteich entdeckt.

„Ja, es stimmt, der Biber ist zurück“, bestätigt Norbert Kannowsky, Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle. Zunächst wurden Biss-Spuren an Hainbuchen im barocken Klostergarten gefunden, dann an Bäumen um den Klosterteich. Weiden liebt das größte Nagetier Deutschlands. Und die stehen da zuhauf. Für den Biber ist es also das Paradies auf Erden.

„Wir haben dieses Jahr bereits die Insel auf dem Klosterteich beräumt“, berichtet Kannowsky. Dazu wurde die Zeit genutzt, als eine dicke Eisschicht den Teich bedeckte. So war es nämlich wesentlich leichter, Holz von der Insel abzutransportieren. Teilweise handelte es sich dabei um vom Biber gefällte Bäume, teilweise um von Menschenhand abgeholzte und natürlich auch um heruntergefallenes und abgesägtes Geäst. „Wir wollten aber nicht nur aufgrund des Bibers Ordnung schaffen, sondern auch wegen des Jubiläumsjahres“, betont der Geschäftsführer der Stiftung.

Er selbst habe sich ein Bild vor Ort gemacht und die Löcher gesehen, die sich der Biber gegraben hat. „Um wie viele Tiere es sich handelt, das wissen wir nicht“, sagt Kannowsky. „Einer ist es auf jeden Fall.“ Während die Verantwortlichen vor ein paar Wochen noch überlegt haben, welche Maßnahmen man ergreifen könnte, steht nun fest: „Wir machen erst einmal nichts gegen den Biber. Wir warten ab, wie sich die Situation entwickelt“, sagt der Stiftungschef. Vorerst würden weder Bäume mit Drahtgeflechten umwickelt noch mit einer abschreckenden Mischung aus Quarzsand eingestrichen. Man habe mit Experten sogar über das Einfangen des Bibers und eine Umsiedlung gesprochen. Doch da sei der Tenor gewesen, dass dann andere Biber kommen und das Refugium am Teich nutzen würden.

Dort fühlen sich die Nagetiere offensichtlich richtig wohl. 2008 gab es Schlagzeilen über Biber am Klosterteich, 2010 ebenfalls. Da wurden sogar Schilder um das Gewässer aufgestellt, auf denen Spaziergänger auf eine Biberbesiedlung hingewiesen wurden. „Damals war auch der Rundweg betroffen“, erinnert sich Norbert Kannowsky. „Da hat der Biber den Weg unterhölt.“ Momentan sieht er diesbezüglich noch keine Gefahr. Die Schilder gibt es trotzdem noch. Man weiß ja nie. Und mit der Amtsverwaltung stehe man in Kontakt. Denn der Teich samt Insel, auf der zu den Zeiten der Mönche übrigens kein Wildwuchs herrschte, sondern ein Pavillon stand, gehört der Stiftung, der Rundweg der Kommune.

Sollte der Biber größere Schäden anrichten, wird sich die Stiftung an die Biber-Beauftragten des Landes wenden. Ein koordiniertes Bibermonitoring wird in Brandenburg seit Jahren vom Landesamt für Umwelt durchgeführt. Unterstützt von ehrenamtlichen Biberberatern und der Naturwacht bildet es die Grundlage für die Einschätzung der Bestandsentwicklung.