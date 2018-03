Ein Drittel des Stroms kommt vom Dach

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Wer sich in den vergangenen Tagen im Vorbeifahren gefragt hat, ob das Schöneicher Rathaus nur wenige Jahre nach seiner Einweihung bereits saniert werden muss, der sei beruhigt. Das an sich schon moderne und technisch gut ausgestattete Gebäude ist einfach nur noch moderner geworden. Auf der Südseite des Daches haben Mitarbeiter der Gexx aeroSol GmbH aus Wildau eine Photovoltaikanlage installiert.

Diese wird etwa ein Drittel der Stromversorgung des Hauses und der Kultourkate sicherstellen. Die Kosten für Anschaffung und Errichtung liegen für die Gemeinde bei etwa 68 000 Euro, eine Förderung gibt es nicht, wie Bürgermeister Ralf Steinbrück sagt. „Die Anlage hat sich in etwa neun Jahren amortisiert.“ Hochgerechnet auf 20 Jahre liegt die Ersparnis bei 7336 Euro jährlich.

Die Gemeinde will in Zukunft verstärkt auf solche Projekte setzen. So ist Ende 2016 von den Gemeindevertretern beschlossen worden, bei künftigen kommunalen Gebäuden im Ort Photovoltaik- und bei Bedarf Solarthermie-Anlagen mit den dazugehörenden Energiespeichern zu errichten. Voraussetzung ist, dass vorher eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt wird.

Auf dem Dach haben der technische Leiter von Gexx, Torsten Stallmann, und seine Kollegen insgesamt 98 Module verbaut. Jedes von ihnen wiegt etwa 23 Kilogramm. Nach Stallmanns Angaben wird die Anlage pro Jahr voraussichtlich etwa 30 000 Kilowattstunden erzeugen. „Das entspricht einem Verbrauch von etwa neun bis zehn Einfamilienhäusern“, erzählt er. Montiert sind die Module mit sechs Stromkreisen auf Schienen, die am Dach angebracht wurden. Besonders an diesen Modulen sei, dass die in einem Harzbett liegenden Solarzellen von oben und unten mit Glas abgedeckt seien. „Sie sind so langlebiger, weil es so einen besseren Schutz vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit gibt“, sagt Stallmann. Bei Standard-Modulen gebe es nur ein Glas. Um den Strom vom Dach nutzen zu können, wird er durch sogenannte Wechselrichter umgewechselt. Denn der auf dem Dach erzeugte Gleichstrom muss in Wechselstrom umgewandelt werden, bevor er ins Hausnetz eingespeist wird. In Betrieb geht die Anlage voraussichtlich bis spätestens Ende April. ⇥(mst)