Schulabriss per Eilantrag

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach einer kurzen, heftigen Diskussion haben die Stadtverordneten am Donnerstag die ehemalige Grundschule Mitte in der Bischofsstraße zum Abriss freigegeben. Sie stimmten mehrheitlich für einen Antrag des Oberbürgermeisters, der mit Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt worden war, „um ein Signal an den Investor zu senden“, wie Martin Wilke betonte. Damit ist der Weg für eine Bebauung des 11 000 Quadratmeter großen Areals frei. Auf dem Grundstück könnten ein Hotel, Wohnungen, Gewerbe- und Büroräume entstehen. Im nächsten Stadtentwicklungsausschuss im April soll der verbliebene Interessent sein Projekt vorstellen. Grundlage für weitere Gespräche und das geplante Anhandgabeverfahren war jedoch ein politischer Beschluss zur Aufgabe des Schulstandortes.

Dieser ist nun gefallen. Tags zuvor hatte Ellen Otto, Leiterin des Schulverwaltungsamtes, in einer gemeinsamen Sitzung dreier Fachausschüsse darüber informiert, wie sich die Schülerzahlen entwickeln und welcher Bedarf an Schulgebäuden sich daraus ergibt. „An den Grundschulen haben wir doch noch etliche Kapazitäten frei“, erklärte Ellen Otto. Rein rechnerisch wäre an den acht Schulen der Stadt für maximal 115 Grundschulklassen Platz. 107 sind es zurzeit, in denen 2362 Kinder lernen. 2022 sollen es laut Prognose 2477 Mädchen und Jungen sein. Freie Räume stehen unter anderem an der Grundschule Am Botanischen Garten zur Verfügung.

Anders sieht die Situation in den Horten aus. Die Zahl der Kinder, die betreut werden, steige. Engpässe gebe es in Booßen, an der Lennéschule und der Lindgrenschule. Hier müsse über Erweiterungen nachgedacht werden. Als mögliche Optionen nannte die Amtsleiterin Anbauten, Container oder die Umnutzung anderer Räume wie die des Jugendclubs in Booßen.

Noch kniffliger ist die räumliche Situation an den beiden Oberschulen. Mit dem Neubau des Hauses 2 an der Hutten-Oberschule können dort noch maximal fünf Klassenzüge aufgenommen werden, an der Kleist-Oberschule sind es weitere zwei bis drei. Perspektivisch brauche die Stadt jedoch Platz für neun Parallelklassen. Der Bau einer dritten Oberschule komme dabei aus Kostengründen ebenso wenig in Frage wie ein neuer Standort für die Kleist-Oberschule mit dann vier Zügen, erläuterte Ellen Otto. „Wir müssen sehen, dass wir den Standort am Leipziger Platz ausbauen und gleich etwas größer planen“. Ein Erweiterungsbau ist dort ohnehin vorgesehen. Doch die Finanzierung ist wegen fehlender Kreditgenehmigungen weiter unklar. Gleiches gilt für die Sanierung des leerstehenden Hauses E am OSZ. In dem Gebäude könnten bei Bedarf ebenso Oberschulklassen untergebracht werden.

Im Ausschuss verwies die Amtsleiterin außerdem auf die Entwicklung an der Hansaschule für die Kinder mit geistiger Behinderung. „Hier haben wir wie in ganz Brandenburg gerade einen erheblichen Aufwuchs an Schülern“, berichtete Ellen Otto. Die Kapazität mit 96 Plätzen sei nahezu ausgereizt.

Mit Blick auf die leerstehende Schule in der Bischofstraße zog Ellen Otto jedoch das Fazit: „Dieser Standort hilft uns nicht, die Probleme an anderen Schulen zu lösen.“ ⇥(thg)