Pläne für Oder-Ausbau stocken

Dietrich Schröder

Frankfurt(Oder) (MOZ) Die bisherigen Pläne der nationalkonservativen polnischen Regierung für den Ausbau der Oder waren hochtrabend. In der Praxis tat sich dagegen wenig. Jetzt verlor auch noch einer der größten Lobbyisten für dieses Vorhaben seinen Posten.

Mindestens zwei neue Staustufen im Oberlauf der Oder zu errichten und den Fluß durchgehend auf eine Tauchtiefe von 2,50 bis drei Meter für die sogenannten Europa-Schiffe auszubauen – so sahen die bisherigen Pläne der polnischen Regierung für die Oder aus. Mit der Regierungsübernahme durch die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) 2015 wurde erstmals ein eigenständiges Ministerium für Meereswirtschaft und Binnenschifffahrt gebildet. Staatssekretär in diesem Ministerium wurde der PiS-Abgeordnete Jerzy Materna aus Zielona Góra (Grünberg), der sich schon zuvor darum bemüht hatte, auch in Brandenburg eine Lobby für den Oderausbau zu schaffen.

Die neue Warschauer Regierung konnte darauf verweisen, dass ihre Vorgänger seit 1990 die einst stolze polnische Binnenschifffahrt sträflich vernachlässigt hatten. Die Folge davon ist, dass derzeit weniger als ein Prozent der Warentransporte in Polen auf Gewässern erfolgen. Das neue Ministerium überraschte die EU-Kommissionen mit zwei Super-Projekten: Zwei Kanäle, die die Oder mit der Weichsel und sogar mit der Donau verbinden könnten. An letzterem Vorhaben, dessen Kosten mit elf Milliarden Euro beziffert werden, sollten auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn beteiligt sein.

In der Praxis veränderte sich in den vergangenen beiden Jahren freilich wenig. Auf einer Konferenz, die im April 2017 von der IHK Ostbrandenburg in Eisenhüttenstadt veranstaltet wurde, sprachen sich die polnischen Vertreter zwar dafür aus, dass die Schleusen auf dem Oder-Spree-Kanal in Richtung Berlin ertüchtigt werden sollten.

Das 2015 unterzeichnete „Abkommen über die gemeinsame Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen im deutsch-polnischen Grenzgebiet“ hatte bisher dagegen kaum praktische Folgen. Zwar wurden auf Brandenburger Seite Buhneninstandsetzungen bei Reitwein (Märkisch-Oderland) und Frankfurt (Oder) durchgeführt, um die Fahrrinne in der Flussmitte zumindest auf dem bisherigen Stand zu halten. Doch auf polnischer Seite bilden sich immer neue Versandungen. In den vergangenen beiden Sommern war deshalb nicht einmal genug Wasser für zwei neue Ausflugsschiffe vorhanden, die im Rahmen eines EU-Projekts mit extra-geringem Tiefgang von 80 Zentimetern gebaut worden waren.

Vor wenigen Tagen verlor nun Jerzy Materna seinen Posten im Ministerium. Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki, der sich gegenüber seiner Vorgängerin Beata Szydlo durch mehr wirtschaftlichen Sachverstand auszeichnet, entließ auf einen Schlag 17 Staatssekretäre, um die bisher aufgeblähten Regierungstrukturen zu verschlanken. Materna war einer davon. „Wenn der Regierungschef das für richtig hält, muss man sich eben anpassen“, sagte der 62-Jährige gegenüber einer Zeitung aus seiner Heimatstadt kleinlaut. Ein Blick auf die Internetseite des Abgeordneten verrät freilich auch, dass seine Aktivitäten für den Oderausbau deutlich nachgelassen hatten. Die jüngste „Neuigkeit“ stammt vom 14. Juni 2016. An diesem Tag hatte Polens Regierung gerade ihren „Strategieplan für die Reaktivierung der Binnenschifffahrtsstraßen“ verabschiedet.

Die einzig sichtbare Veränderung am polnischen Oderufer gibt es derzeit in Slubice, der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder). Dort werden Bäume am Oderdeich gefällt. In den kommenden drei Jahren soll hier ein neuer Deich entstehen, der den Ort besser vor einem möglichen Hochwasser schützt.