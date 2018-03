Ein Leben lang an der Orgel

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Zu Hause in … lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Rosemarie Hoffmann aus Rauen.

Sie ist voller Elan, wach in all ihren Erinnerungen, hat ein überaus freundliches Wesen und strahlt große Zufriedenheit aus – Rosemarie Hoffmann aus Rauen. Im Juli wird sie 86 Jahre alt, was man kaum glauben mag. „Mein Arzt sagt, ich wirke zehn Jahre jünger“, erzählt sie lachend. Nach und nach gibt sie zwar einige ihrer Rituale auf – im riesigen Garten wird kein Gemüse mehr angebaut, das Mosten von zentnerweise Äpfeln ist vorbei, und die alljährliche Zusammenfassung des privaten Lebens in einem Brief an all ihre Lieben bleibt aus. Anderes hat Bestand. Seit 72 Jahren spielt sie die Orgel in der Rauener Kirche. Schmunzelnd erzählt sie von ihrem ersten Einsatz, Heiligabend 1945. „Die Kirche war brechend voll, die Leute wollten mich nicht durchlassen, sie wussten ja nicht, das ich, das Kind, die Orgel spielen werde. Mein Vater, Pfarrer Simon Grasshoff, hat mir den Weg frei gemacht.“

Geboren in Nauen, hat es ihre Familie 1937 nach Fürstenwalde-Süd verschlagen. Ihr Vater wurde mit 35 Jahren in den Zwangsruhestand versetzt, weil er Hitler nicht gefolgt war. „Meine Schwester und ich hatten eine sehr schöne Kindheit“, erzählt sie. Keiner wusste um ihre Geschichte, und so konnte die Familie unbehelligt ihr Leben führen. Noch immer hält sie Kontakt zu ihrer damals besten Freundin, Klara Grönert, die Lehrerin wurde und nach Essen ging.

Das Klavierspiel hat Rosemarie Hoffmann im Alter von sechs, sieben Jahren angefangen. Als sich ihr Vater nach dem Krieg wieder als Pfarrer bewarb und die freie Stelle in Rauen bekam, sollte sie die Orgel spielen. „Weil er keinen Organisten hatte.“ Das Spiel mit den Füßen hat sie auf dem Trockenen geübt. „Mein Vater hat mit aufgemalt, was ich mit den Füßen machen muss. Ich saß auf einem Stuhl und hab die Beine nach dem Muster bewegt.“ Als sie etwa 16 war, war ihr späterer Mann Helmut – er ist vier Jahre jünger als sie, und sie nennt ihn zu der Zeit den „Bubi“ – der Windmacher an der Orgel. Erst viele Jahre später, als sie Ende 20 war und nach ihrer kirchenmusikalischen Ausbildung in Görlitz noch die medizinische Fachschule in Magdeburg besuchte, habe er sie gefragt, ob sie eine Familie gründen wollen. Sie erbat sich Bedenkzeit und sagte schließlich ja.

Wieder streut sie eine ihrer wunderbaren Anekdoten ein. Als Jugendliche hatte sie in der Orgel eine silberne Anstecknadel entdeckt, nichts ahnend, wer der stille Verehrer sein könnte. Erst nach 18 Jahren hat ihr Helmut alles aufgeklärt. „Wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden und waren glücklich dabei.“

1962 wurde ihr Sohn Michael geboren, inzwischen gehören die Schwiegertochter, zwei Enkel, deren Partner und drei Urenkel zur Großfamilie. Dass Rosemarie Hoffmann resolut sein kann, beweist der Fakt, dass sie sich gegen ihren Mann durchgesetzt hat und arbeiten ging, nachdem ihr Sohn aus dem Gröbsten heraus war. Auf warmes Essen musste ihr Mann trotzdem nicht verzichten, sie kochte eben vor.

Mit dem eigenen Weg hält sie es noch heute. Sie erinnert sich an wunderbare Urlaube mit der kleinen Familie, an Wanderungen und Klettertouren. Weil die Interessen aber unterschiedlich lagen, hat sie sich irgendwann alleine aufgemacht. Im Sommer will sie mit ihrer Freundin Klara nach Nordfriesland. „Mich interessiert die Natur, die Kultur.“ Sie ist in Sprachen gewandt, kann Englisch, Französisch, Latein und seit zehn Jahren Spanisch. „Mein Grundsatz war immer, ein Ziel zu haben, es aber nicht auf Biegen und Brechen erreichen zu müssen.“ Vielleicht beschert ihr ja gerade das die Zufriedenheit.