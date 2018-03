Jacken für die Helden von morgen

Josefine Jahn

(MOZ) Neuhardenberg. Mit Lottomitteln in Höhe von 1600 Euro wurden neue Veloursjacken für den Nachwuchs der freiwilligen Feuerwehren im Amt finanziert. Brandenburgs Innenminister Schröter und die Landtagsabgeordneten Simona Koß und Kristy Augustin überreichten die Bekleidung.

In der Neuhardenberger Feuerwache haben sich am Mittwochabend so viele Kinder und Jugendliche in orange-blauen Uniformen versammelt, dass es scheint, als gäbe es keinen Nachwuchsmangel bei der freiwilligen Feuerwehr. Da dem leider nicht so ist, hatte sich Landtagsabgeordnete Simona Koß (SPD) dafür eingesetzt, Unterstützung aus Lottomitteln zu erhalten, die nun in neue Jacken für die Kinder und Jugendlichen der Wehren investiert wurden. Die Wehren hoffen durch die Bekleidung einen Anreiz zur Mitwirkung zu schaffen und dem Nachwuchsmangel entgegen zu wirken.

„Kennt ihr Helden?“, wollte Innenminister Karl-Heinz Schröter von den Kindern und Jugendlichen wissen. „Superman“ und „Ironman“ riefen einige aus dem Stimmengewirr heraus. „Ich kenne auch einen Helden“, sagte Schröter. „Paul Renz, das ist ein echter Held.“

Mit Paul Renz war einer eingeladen worden, an dem sich die Jungen ein Beispiel nehmen können. Der 87-jährige Oberbrandmeister ist seit 70 Jahren bei der Feuerwehr und wurde von Karl-Heinz Schröter mit einer Urkunde samt Ehrenspange „Für treue Dienste“ ausgezeichnet.

Echte Helden sind für Schröter jene, „die viel leisten und nicht darüber reden.“ Was toll sei, sagte der Minister an den Nachwuchs gewandt: „Auch aus euch können Helden werden.“ Um dafür richtig gewapnet zu sein, gab es neben den neuen, leuchtenden Jacken auch noch Käppis. „Superman hat ja so ein ‚S’ auf der Brust, aber ihr braucht was Richtiges“, leitete er die Übergabe ein. Wer etwas für die Feuerwehr tue, der würde etwas für Menschen tun, sagte Schröter anerkennend. Paul Renz sei einfach immer dabei geblieben, sagt der Senior bescheiden. Einen Anreiz, wie jetzt für die Jungen, hat es zu seiner Zeit nicht gegeben. „Wir hatten früher nur einen Kombi, das musste auch gehen“, erinnert er sich.

In der Gemeinde Märkische Höhe war Renz einst der Feuerwehr beigetreten und gehört seit 2005 der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Neuhardenberg an. Die acht Standorte der Amtsfeuerwehr beklagen immer wieder Nachwuchsverluste. Zur Ausbildung ziehen viele junge Menschen fort und geben dann ihr Ehrenamt auf. Auch um den Schritt zur Feuerwehr für neue Mitglieder zu erleichtern, wurden die Jacken und Käppis übergeben, so Schröter.

Der Spendensegen ging noch weiter. „Ich bin sammeln gegangen“, sagte Simona Koß und ließ sich beim Münzenzählen helfen: 176 Euro waren zusammen gekommen. Auch die Platkower Jagdgenossenschaft war gekommen, um der Jugendfeuerwehr Gusow-Platkow eine Spende über 250 Euro zu überreichen.