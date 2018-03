Tänze und Musik zum Jubiläumfest

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde. (MOZ) Viele Bad Freienwalder verbinden Erinnerungen an die Schule an der Weinbergstraße. „Ich kam 1991 als Drittklässler an die Schule und blieb bis zur sechsten Klasse“, plauderte der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) aus dem Nähkästchen, während er sich ins Gästebuch eintrug. Auch wenn er dann aufs Gymnasium am Scheunenberg wechselte, blieb die Kollwitz-Schule im Blick, denn die Familie baute ein Haus an der Johannisstraße. Von seinem Zimmer blickte der Pennäler auf seine alte Schule.

Schulleiterin Sybille Reiniger hatte 110 Gäste, Lehrer, Schulleiter der Region, Eltern, ehemaliger Mitarbeiter sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, für die Festveranstaltung in der Aula eingeladen. Zur Unterhaltung zwischen den Grußworten präsentierten Grundschüler und Gymnasiasten kulturelle Leckerbissen. Tobias Luttenberger und Yannik Kuderski Fischer spielten vierhändig am Klavier, zwei Schüler trugen die Ballade vom Erlkönig vor, eine Tanzgruppe führte eine Pavane vor. Der Chor und die Bläsergruppe „Los Knackos“ des Gymnasiums zeigten unter der Leitung von Endrik Salewski ihr Können.

Einige Etappen der 150-jährigen Geschichte skizzierte Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums. Demnach war der Grundstein am 24. Mai 1866 gelegt worden. Bis dahin waren schon 15 Jahre vergangen, in denen engagierte Bürger damit beschäftigt waren, eine Höhere Knabenschule zu gründen. Der erste Vesuch durch den Oberprediger Johann Wilhelm Melcher war nicht vom Erfolg gekrönt.

Die Stadt gründete am 14. April 1863 mit 75 Schülern ein Progymnasium. Die vorläufige Schule war dort, wo sich heute die Pizzeria befindet. In nur 15 Monaten wurde das Schulhaus fertig. Am 5. August 1867 wurde es eingeweiht. Um 12 Uhr setzte sich vom Rathaus aus ein Festumzug mit Gymnasiasten und Lehrern in Bewegung. Vor der Tür überreichte der Baumeister Bürgermeister Linsingen den Schlüssel.

„Vor 30 Jahren fing ich hier als Lehrerin an“, sagte Kristina Doerschel, Leiterin des Brecht-Gymnasiums, in ihrer Rede. „Disziplin, Gehorsam, Fleiß und Ordnung“ seien die Tugenden gewesen, die vor 150 Jahren den Schülern vermittelt wurden. Wer sich nicht fügte,sei gezüchtigt worden. Kristina Doerschel schlug einen Bogen von der Gymnasialerziehung bis heute.

„Alte Schule, altes Haus, du siehst heut so anders aus“, begann Marlies Krüger ihre Festrede. Sie war bis vor zwei Jahren 20 Jahre lang Leiterin der Kollwitz-Grundschule und hat sie geprägt. Sie berichtete unterhaltsam den Weg der Schule nach 1990. So sei 1992 der Schulverein gegründet worden. 2002 begann der Kampf um Flex, die flexible Schuleingangsstufe, die es heute noch an der Schule gibt. 2009 sei der Ganztag eingeführt worden und 2010 öffnete der Evangelische Hort in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Schule. „Ohne engagierte Mitarbeiter, Eltern, technisches Personal und mutige Kommunalpolitiker wäre dies nicht zu schaffen gewesen “, sagte Marlies Krüger.

Bürgermeister Ralf Lehmann und Stadtverordnetenchef Jörg Grundmann brachten eine Schippe und ein Außenthermometer mit, damit die Schule ihrem großen Traum näher rückt. „Wir wollen wieder einen Schulgraten mit Lehrpfad herrichten, so wie früher“, erklärte Schulleiterin Sybille Reiniger. Ihre Pläne für die Zukunft stellen sicher, dass es auch nach dem Jubiläum weiter geht.