Unterschriftensammlung für Sanierung von Straßen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Stadt Storkow kämpft in Potsdam um eine Sanierung der zahlreichen Landesstraßen auf ihrem Gebiet. Zu diesem Zweck soll demnächst eine Petition ins Leben gerufen werden. Darüber hat Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig diese Woche bei einem Gespräch mit dem Ortsbeirat von Kehrigk informiert.

Entstanden war die Idee bei einer Beratung der Verwaltungschefin mit den Ortsvorstehern der 14 Ortsteile. Ein entsprechendes Schriftstück, das an die Landesregierung gehen soll, sei bereits aufgesetzt, so Cornelia Schulze-Ludwig. Fixiert werden solle die Aktion bei ihrem nächsten Treffen mit den Ortsvorstehern. Dann könnte in allen Ortsteilen eine Unterschriftensammlung starten. Die Idee zu einer solchen Petition sei zunächst aus Görsdorf bei Storkow gekommen, berichtete die Bürgermeisterin. „Wenn wir das alle zusammen angehen, erzeugt das aber noch mehr Druck“, sagte sie.

Straßen, für die sich die Stadt vom Land eine Ertüchtigung wünscht, gibt es viele. „Fast jeder unserer Ortsteile ist tangiert“, sagte Cornelia Schulze-Ludwig. Speziell genannt wurden die Ortsdurchfahrt von Kummersdorf, die Straße von Storkow nach Görsdorf, die Verbindung Groß Eichholz–Kehrigk–Limsdorf. „Zumindest bis zum Abzweig Alt Schadow wäre das dringend nötig“, sagte Kehrigks Ortsvorsteher Joachim Kraatz. Man hoffe darauf schon seit vielen, vielen Jahren.

Ins Gespräch für eine Sanierung brachte er außerdem die Bugker Chaussee auf Höhe der Kurmark-Kaserne. Auch die Burgstraße in Storkow sei zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Abzweig Reichenwalder Straße in keinem guten Zustand.⇥(bs)