„Achten Sie immer auf das grüne Schloss“

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wenn Zahlen wachrütteln können, hat Kriminalhauptkommissar Marko Banik sein Ziel erreicht. Am Mittwochabend sprach er im Rahmen des Zukunftsforums der Tourismus-Region @see über Cyber-Kriminalität und wie sich Unternehmen vor Schadsoftware und Erpressungen schützen können.

Rund 20 Gäste, darunter Bankfilialleiter und Systemadministratoren, folgten seinem Vortrag in der Kantine des Technologie- und Innovationszentrums im Tränkeweg. Für Erstaunen sorgten nicht nur die Zahlen, mit denen Marko Banik die Relevanz des Themas verdeutlichte, sondern auch die von ihm geschilderten Fälle, mit denen er es als Leiter der Zentralen Anlaufstelle Cybercrime (ZAC) beim Brandenburger Landeskriminalamt zu tun hat.

Weil Banik – um Nachahmer nicht auf Ideen zu bringen – von diesen Fällen nichts in der Zeitung lesen will, müssen weitere Zahlen herhalten, um die Dringlichkeit des Problems vor allem für Unternehmen aufzuzeigen: „Wie viel Zeit vergeht bis ein Cybervorfall weltweit entdeckt wird?“, fragte der Kriminalhauptkommissar in die Runde. 14, 30 Tage, mehrere Wochen vermuteten die Anwesenden. Tatsache ist: Weltweit sind es durchschnittlich 146 Tage; in Europa sogar 469 Tage. Auf das Feixen des Publikums hin nennt Banik die Gründe: „Fehlendes Verständnis für Cybercrime, fehlendes Budget und die wenigsten Unternehmen ziehen im Falle eines Hackerangriffs Hilfe hinzu.“

Die ZAC als Teil des Cyber-Competence-Centers beim LKA will Unternehmen dahingehend sensibilisieren, dass sie sich im Fall von Daten- und Identitätsdiebstahl, der Infektion mit Schadsoftware oder digitaler Erpressung durch sogenannte „Ransomware“ an die Polizei wenden. „Wie hoch ist denn die Aufklärungsrate“, wollte ein Zuhörer wissen. Die liege bei immerhin 56 Prozent, auch wenn die nur eingeschränkt mögliche Vorratsdatenspeicherung die Aufdeckung wirtschaftskrimineller Straftaten erschwere.

Marko Banik appellierte an Unternehmen und Mitarbeiter, nicht nur Strategien zur regelmäßigen Sicherung ihrer Daten zu entwickeln, sondern das eigene Verhalten im Internet zu überdenken. „Achten Sie immer auf das grüne Schloss“, lautete einer seiner Ratschläge. Nur wenn dieses im Internetbrowser vor der Adresszeile stehe, sei die Übermittlung von Daten, etwa bei Geldtransfers, sicher.⇥(amd)