Julia Reinhardt

Erkner Einsamkeit, Ehre, Eitelkeit: Dass antike Sagen Themen behandeln, die auch heute noch aktuell sind, zeigen die Aufführungen des Kurses „Darstellendes Spiel“ der 12. Jahrgangsstufe des Carl-Bechstein-Gymnasiums. Die griechische Heldensage „Perseus und Medusa“ haben sich die Schüler vorgenommen und modern interpretiert. „Die Schüler haben alles selbst gemacht: den Text geschrieben, das Bühnenbild entwickelt, die Kostüme entworfen und die Veranstaltungsplakate gestaltet. Das ist eine tolle Leistung“, sagt Karla Wilke, die an der Schule Deutsch und Darstellendes Spiel unterrichtet.

Die Handlung: Medusa, einst eine betörende Schönheit, wird von der Göttin Athene in ein Ungeheuer mit Schlangenfrisur und tödlichem Blick verwandelt und so zu einem Leben in Einsamkeit verdammt. Perseus, Sohn des Zeus, erhält von seinem Stiefvater den Auftrag, Medusa den Kopf abzuschlagen und ihm das Haupt als Trophäe zu bringen.

„Anders als in der griechischen Sage verlieben sich Perseus und Medusa bei uns ineinander und das, obwohl sie unansehbar hässlich und er ein gutaussehender Mann ist“, erklärt Jeannette Ebert, die in dem Stück die Medusa spielt. „Es muss also genügend andere Gründe geben, warum sie sich voneinander angezogen fühlen“, ergänzt Jelle Kuiper, der den Perseus mimt. „Uns haben vor allem die Verhaltensweisen der jugendlichen Protagonisten interessiert. Wie geht es Medusa, die von der Gesellschaft ausgegrenzt leben muss? Wie entwickelt sich Perseus auf seiner Reise?“

Geprobt wurde nicht nur in den zwei regulären Unterrichtsstunden pro Woche. Auch darüber hinaus haben sich die Schüler mit ihrer Lehrerin mehrfach getroffen. „Alleine bei der Generalprobe waren wir fast bis Mitternacht hier“ sagt Karla Wilke. „An dem Theaterstück haben wir das gesamte Schuljahr gearbeitet.“ Die Aufführungen, die am Mittwoch und Donnerstag vor einem begeisterten Publikum im Atrium der Schule gezeigt wurden, bilden den Abschluss des Kurses für Darstellendes Spiel. „Die Schüler legen ja nach den Osterferien ihre Abiturprüfungen ab. Somit ist Perseus und Medusa sozusagen ihr Meisterstück“, sagt Karla Wilke.