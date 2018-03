Glasfaser fürs Gewerbe

Ina Matthes

Cottbus (MOZ) Weitere Gewerbegebiete im Süden Brandenburgs erhalten schnelles Internet. Der Datennetzbetreiber envia TEL aus Sachsen will sie mit Glasfaserkabel ausstatten.

Envia TEL will elf Gewerbegebiete in Südbrandenburg in diesem Jahr mit schnellen Glasfaserleitungen versorgen. Das teilte die Tochterfirma des Chemnitzer Energieversorgers enviaM jetzt mit.

Sieben der Gewerbegebiete befinden sich im Landkreis Elbe-Elster, unter anderem in Herzberg, Finsterwalde sowie Elsterwerda und vier im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, beispielsweise in Senftenberg. Bereits im vergangenen Jahr hat das Untermehmen an 21 Gewerbestandorten im südlichen Brandenburg Glasfaserkabel verlegt, darunter in Cottbus und Guben.

Per Glasfaserkabel werden derzeit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu zehn Gigabit pro Sekunde angeboten, sagt Romy Naumann-Kluge von envia TEL. Glasfaser gilt als zukunftssichere Option: Es lässt sich technisch so aufrüsten, dass künftig bei Bedarf auch noch höhere Geschwindigkeiten möglich sind.

In Brandenburg sind Glasfaserleitungen insgesamt noch selten. Lediglich 3,5 Prozent der Haushalte sind nach Angaben des Bundes von September 2017 damit versorgt. Dabei stechen Potsdam mit 27,2 Prozent und der Kreis Havelland mit 8,2 Prozent heraus. „Heute sind kaum Gewerbegebiete mit Glasfaserkabel angeschlossen, die Quote ist sehr gering“, sagt Marco Albrecht, Referent für Technologie und Innovation in der Industrie und Handelskammer (IHK) Potsdam. Allerdings, schränkt er ein, verändert sich dieser Markt derzeit schnell. Anbieter wie envia TEL, die Telekom oder ediscom bieten Glasfaserverkabelung an. Ausschlaggebend ist, ob zum Beispiel genug Firmen in einem Gewerbegebiet mitmachen und sich die Sache wirtschaftlich lohnt. Dort, wo ein Anschluss für die Anbieter unwirtschaftlich ist und das derzeitige Internet nicht mehr als 30 Mbit/sec Geschwindigkeit liefert, ist Förderung aus dem Programm des Bundes möglich.

Der Bundesverband Glas­faseranschluss (Buglas) drängt auf einen zügigen Ausbau des Netzes. Gebraucht werden die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten für Telemedizin, das Internet der Dinge oder Steuerung von Energieanlagen. Für solche Anwendungen dürfen Verzögerungen bei der Datenübertragung eine Millisekunde nicht überschreiten. Dies gehe nur mit Glasfaser, sagte Buglas- Geschäftsführer Wolfgang Heer. „Es geht nicht um eine Goldrandlösung oder weil es hip ist“, betonte er.

In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist envia TEL einer von rund 40 regionalen und kommunalen Kommunikationsdienstleistern, die den Glasfaserausbau vorantreiben. In diesem Jahr will das sächsische Unternehmen 60 Gewerbegebiete in den vier Bundesländern mit schnellem Internet via Glasfaser versorgen. „Dafür haben wir ein Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro“, sagte Geschäftsführer Stephan Drescher.

Die Kosten für den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser in ganz Deutschland liegen höher. Der Bundesverband Glasfaseranschluss schätzt den Investitionsbedarf auf etwa 60 Milliarden Euro. „Der Hauptinvest steht uns noch bevor“, sagte Buglas-Geschäftsführer Heer. Belastbare Zahlen für die bereits bestehende bundesweite Erschließung von Gewerbegebieten lägen nicht vor.

In Brandenburg sind nach Daten des Landtages von 2016 rund 66 Prozent aller Firmen in Gewerbe-und Mischgebieten mit – nach derzeitigen Maßstäben relativ schnellem – Internet mit einer Datenrate von 50 Mbit/s versorgt. Damit liegt Brandenburg im Ländervergleich gleichauf mit Schleswig-Holstein auf Platz 7.