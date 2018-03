Kleiderschränke als Hingucker im Hochzeitszimmer

Annemarie Diehr

Steinhöfel (MOZ) Aus einem alten Armee-Mantel ragen die Beine eines Greifvogels, in seinem Inneren verbirgt sich ein Hohlraum. Kleider in Schränke umfunktionieren – das ist eine der Spezialitäten von Sergej Alexander Dott. „Innen werden sie teilweise beleuchtet“, sagt der in Tiefensee lebende Künstler; in dieser Woche bereitet er gemeinsam mit Vladislaw Zaytsev die Ausstellung „Kleidoskop“ im Alten Amtshaus Steinhöfel vor.

Fünf Räume, auch der Flur, werden von dem Künstler-Duo bespielt. Das Hochzeitszimmer beheimatet neben dem bemantelten Greifvogel als Bräutigam eine Schlittschuhläuferin als Braut; auf einer langen Tafel steht von Sergej Alexander Dott getöpfertes und mit alten Comics und Sprüchen gestaltetes Geschirr. Zupfkuchen, Soljanka, Hering und Wodka werden bei der Vernissage am Sonnabend – in Anwesenheit der Künstler – aber von Geschirr gereicht, das Amtshaus-Chefin Gabriela Behnke vorrätig hat. „Es wird eine tolle, vielfältige Ausstellung“, freut sie sich. In ihrem Garten haben sich bereits zwei gelbe Riesen-Vögel niedergelassen – auch sie entspringen dem künstlerischen Kaleidoskop von Sergej Alexander Dott.⇥(amd)

Vernissage am Sonnabend, 14 Uhr; Ausstellung bis 3. Oktober, Alter Gutshof 2, Öffnungszeiten: Sa und So, 11 bis 17 Uhr