Skepsis nach Zuckerbergs Entschuldigung

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Trotz der Entschuldigung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Skandal um den Missbrauch von Nutzerdaten bezweifeln Experten, dass das Unternehmen ernsthaft Konsequenzen ziehen will. Der frühere Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Peter Schaar, sagte, mit Einsicht habe die zur Schau gestellte Zerknirschtheit nichts zu tun. Den Hauptgrund für den Gang Zuckerbergs an die Öffentlichkeit sieht er darin, dass die Aktie „innerhalb von zwei Tagen mehr als 50 Milliarden Dollar an Wert verloren“ habe.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast forderte drastische Konsequenzen. Geschäftsbereiche wie Whatsapp und Instagram sollten von Facebook abgespalten werden, sagte sie dieser Zeitung. „Das würde einen Marktmissbrauch auch strukturell verhindern.“ Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte am Donnerstag, dass sie führende Mitarbeiter von Facebook Europe für die kommende Woche einbestellt habe, um zu erfahren, wie das Unternehmen auf den Skandal reagiere.

Zuvor hatte Mark Zuckerberg in einem Fernsehinterview zu Berichten Stellung genommen, nach denen das Unternehmen Cambridge Analytica über die App-Funktion persönliche Informationen von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern abgeschöpft und daraus Persönlichkeitsprofile für den US-Wahlkampf angefertigt habe. Er sei „letztlich dafür verantwortlich, was auf unserer Plattform geschieht“, räumte er ein. Sein Unternehmen habe Fehler begangen und das Vertrauen seiner weltweit rund zwei Milliarden Nutzer missbraucht. Man wolle aber „aus dieser Erfahrung lernen“. So will Facebook die Datenabschöpfung durch Apps erschweren. Die Nutzer sollen in Zukunft eine deutlich sichtbare Funktion bedienen können, die ihnen anzeigt, welchen Apps sie die Verwendung ihrer persönlichen Daten erlauben.

Ministerin Barley gehen solche Maßnahmen nicht weit genug. Facebook-Mitglieder sollten künftig vollständig selbst entscheiden können, wie viel sie von sich preisgeben, sagte sie. Eine Verbesserung erhofft sie sich vom ab Mai geltenden neuen EU-Datenschutzrecht, das in extremen Fällen Strafen in Milliardenhöhe vorsehe. Barley betonte, es sei nicht hinnehmbar, dass Facebook-Mitglieder „gegen ihren Willen ausgeleuchtet werden, um sie gezielt mit Wahlwerbung oder Hass gegen den politischen Gegner bombardieren“. Sie wolle von Facebook Europe nun Aufklärung darüber erhalten, ob auch Nutzer deutscher Accounts davon betroffen seien.