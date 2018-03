Kimmich: Will bei Bayern und DFB Führungsspieler werden

dpa-infocom

Düsseldorf (dpa) Nationalspieler Joshua Kimmich vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München möchte künftig im Verein und in der Nationalmannschaft mehr Verantwortung übernehmen.

«Mein Ziel ist es, bei Bayern und beim DFB ein Führungsspieler zu werden. Angst vor dieser Rolle habe ich jedenfalls keine», sagte Kimmich in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Er sei «von Haus aus sicher einer, der gern Verantwortung übernimmt», betonte der 23-Jährige vor dem Test-Länderspiel gegen Spanien am Freitagabend in Düsseldorf. «Aber wie gesagt: Anderen was zu erzählen oder sie mitzureißen, funktioniert ja nur, wenn die eigene Leistung konstant gut ist, sonst glaubt dir keiner ein Wort. Und man muss natürlich auch der Typ für so was sein.» Er wolle «auf jeden Fall so ein Typ werden», sagte der gelernte Mittelfeldspieler.

In der Weltmeister-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw sieht sich Kimmich «schon als Stammspieler». Nach dem Karriereende von Philipp Lahm hatte er vom Kapitän die Position des rechten Verteidigers im Verein übernommen. Auch in der Nationalmannschaft ist Kimmich für die WM im Sommer in Russland als Rechtsverteidiger gesetzt.